دکتر لطف الله فروزنده، قائم مقام و سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش اخیر البرادعی، این گزارش را زمینه ساز یک "تحول جدی" در موضوع هسته ای کشورمان توصیف کرد و گفت: این گزارش، حقیقتا مظلومیت و حقانیت ایران در موضوع هسته ای را ثابت کرد.

وی افزود: این گزارش می تواند زمینه ساز ایجاد دور جدید روابط ایران با آژانس باشد و می تواند یک مقدمه حقوقی و سیاسی و بین المللی برای به رسمیت شناختن ایران هسته ای شود.

فروزنده تصریح کرد: آمریکا قطعا به دنبال صدور قطعنامه سوم علیه کشورمان خواهد بود و از آمریکا، انتظاری جز این هم نداریم ولی صدور قطعنامه به رفتار و تحلیل چین، روسیه و اروپا هم بستگی دارد.

وی افزود: رویدادهای جاری در موضوع هسته ای نشان می دهد که آمریکا در بهانه جویی سیاسی علیه ایران تنها شده است و اروپا، چین و روسیه باید راه خود را از این بهانه جویی سیاسی آمریکا جدا کنند.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان گفت: امروز همه تلاشهای استکبار جهانی در موضوع هسته ای ایران به بن بست رسیده است و گزارش البرادعی و به خصوص فصلی که در مورد موضوع چالش برانگیز "پولوتونیم" است، نشانگر این حقیقت است.