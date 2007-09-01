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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت‌الله بنی‌‌فضل را تسلیت گفت

آیت الله هاشمی شاهرودی در پیامی درگذشت آیت‌الله بنی فضل را به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، بیت آن مرحوم و مردم ایران به ویژه مردم آذربایجان شرقی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله شاهرودی آمده است: درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی بنی فضل نماینده محترم مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرنگان رهبری را به محضر آقا امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبری ، مراجع عظام تقلید، بیت شریف آن مرحوم و عموم ملت ایران به ویژه مردم خطه غیور آذربایجان شرقی تسلیت می گویم.

ارتحال این عالم بزرگ که عمر خود را در راه گسترش و ترویج تعالیم اسلامی و ایحا سنت اسلامی و پیروزی انقلاب بزرگ ملت ایران و تداوم ارزش های آن صرف کرد ضایعه ای برای ملت ایران ، حوزه های علمیه و مجلس خبرگان رهبری است.

از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان و بیت شریف ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

کد مطلب 544118

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