به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله شاهرودی آمده است: درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی بنی فضل نماینده محترم مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرنگان رهبری را به محضر آقا امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبری ، مراجع عظام تقلید، بیت شریف آن مرحوم و عموم ملت ایران به ویژه مردم خطه غیور آذربایجان شرقی تسلیت می گویم.

ارتحال این عالم بزرگ که عمر خود را در راه گسترش و ترویج تعالیم اسلامی و ایحا سنت اسلامی و پیروزی انقلاب بزرگ ملت ایران و تداوم ارزش های آن صرف کرد ضایعه ای برای ملت ایران ، حوزه های علمیه و مجلس خبرگان رهبری است.

از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان و بیت شریف ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم.