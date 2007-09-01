آغاز مذاکرات مستقیم آمریکا و کره شمالی در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیئت نمایندگی آمریکا در ژنو امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد : مذاکرات از صبح امروز آغاز شده و انتظار می رود برای دو روز ادامه داشته باشد. طبق این بیانیه هیئت نمایندگی آمریکا 9 نفر و هئیت نمایندگی کره شمالی هشت نفر هستند.

"کریستوفر هیل" دستیار وزیر امورخارجه آمریکا و مسئول ارشد مذاکرات هسته ای با کره شمالی دیروز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات حاضر به پیشرفت در اظهار و غیرفعال سازی برنامه اتمی کره شمالی منجر شود.

کره شمالی دو ماه قبل تاسیسات اتمی اصلی خود را طبق توافقنامه هسته ای 13 فوریه با پنج کشور شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آمریکا تعطیل کرد. طبق این توافقنامه این کشور در ازای برچیدن برنامه هسته ای خود از مشوق های اقتصادی و سیاسی برخوردار خواهد شد که عادی سازی روابط دیپلماتیک با واشنگتن یکی از آنهاست.

دستورکار مذاکرات امروز نحوه اجرای خلع سلاح اتمی پیونگ یانگ در آینده است. دور قبلی مذاکرات دوجانبه دو کشور در ماه اسفند سال گذشته در نیویورک برگزار شد.