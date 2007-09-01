اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی منتشر شد (2)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی کشور اعلام شد. در فهرست شماره دو اسامی داوطلبان پذیرفته شده در رشته های بهداشت حرفه ای، بینایی سنجی، پرستاری، حشره شناسی پزشکی، خون شناسی آزمایشگاهی، رفاه اجتماعی، روانشناسی بالینی، ژنتیک انسانی، سم شناسی، شنوائی شناسی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تشریحی (آناتومی ) منتشر شده است. اسامی برگزیدگان سایر رشته ها از سوی خبرگزاری مهر در حال انتشار است.