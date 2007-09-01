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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

از سوی خبرگزاری مهر؛

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی منتشر شد (2)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی منتشر شد (2)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی کشور اعلام شد. در فهرست شماره دو اسامی داوطلبان پذیرفته شده در رشته های بهداشت حرفه ای، بینایی سنجی، پرستاری، حشره شناسی پزشکی، خون شناسی آزمایشگاهی، رفاه اجتماعی، روانشناسی بالینی، ژنتیک انسانی، سم شناسی، شنوائی شناسی، علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تشریحی (آناتومی ) منتشر شده است. اسامی برگزیدگان سایر رشته ها از سوی خبرگزاری مهر در حال انتشار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوطلبان برگزیده آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی بر اساس نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، رشته پذیرفته شده و دانشگاه پذیرفته شده به شرح زیر اعلام می شود.

(نام و نام خانوادگی / نام پدر / شماره شناسنامه / رشته پذیرفته شده / دانشگاه پذیرفته شده) 

بهداشت حرفه ای

عبداله / برخورداری / اسداله / 18 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی اصفهان
نرمین / حسن زاده رنگی / صمد / 2234 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شهیدبهشتی
راحله / شکوهی / بهرام / 27030 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی همدان
مریم / هرمزی / علی  اصغر / 8 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
حسین / عفیفه زاده کاشانی / غلامرضا / 772 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی ایران
کیامرث / حسین زاده / جانعلی / 2851 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شیراز
زهرا / هاشمی / حمداله / 1 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی همدان
محبوبه / اسحق تیموری / بهادر / 1194 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی همدان
زهرا / اسعدی / یاسین / 10141 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی اصفهان
فرشید / علی عربیان / فته الله / 71 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی همدان
رضا / جعفری ندوشن / محمدعلی / 62 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی کرمان
فاطمه / کارگرشورکی / محمدرضا / 142 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
رضیه / سلطانی گردفرامرزی / حسن / 1969 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی ایران
جواد / وطنی شعاع / گلابعلی / 0 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی کرمان
جمشید / خوبی / ابراهیم / 1 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی اصفهان
حجت اله / کاکائی / سعید / 2 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی کرمان
عبدالله / غلامی / محمدحسن / 4 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
روح اله / قاسمی / لطف  اله / 13 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شهیدبهشتی
روح اله / مقصودی مقدم / سلمان / 20 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی همدان
احمد / سلطان زاده / اسماعیل / 25 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شیراز
فیض اله / میرزائی / نعمت  اله / 25 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی ایران
حمیدرضا / مکرمی / علیرضا / 39 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شیراز
داود / اسکندری / علی  اکبر / 144 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
مجتبی / دهقان نصیری / علی  اکبر / 245 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
علی / داداش پوراهنگر / حرمت  الله / 490 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
احسان / حیدری فارسانی / یوسف / 513 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی کرمان
محمدمهدی / علی ابادی / حسین / 693 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شهیدبهشتی
مهدی / قاسمی / خلیل  اله / 1111 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
روح اله / عسگریان مقدم فردوئی / عبداله / 1762 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی ایران
محمدسجاد / پرخیده / کیومرث / 2468 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی ایران
کریم / فردزارعی / علی / 2855 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی اصفهان
مجید / حاجی بابائی / علی  اکبر / 3807 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شهیدبهشتی
علی / کیانفر / محمدعلی / 4235 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
حمید / خبازی علیائی / قاسم / 4958 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی ایران
جواد / ملکوتی / عزیزالله / 8511 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران
کبری / روتیوندغیاثوند / علی / 388 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی همدان
بهجت / کریمیان / قهرمان / 1041 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شهیدبهشتی
پروانه / مظفری / حبیب  اله / 2031 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی شهیدبهشتی
نگار / درویش زاده / اله ویردی / 2279 / بهداشت حرفه ای / علوم پزشکی تهران

بینایی سنجی

حامد / نیازمند / علی  اکبر / 25 / بینائی سنجی / علوم پزشکی مشهد
شایسته / یاسینی نشتیفانی / رمضانعلی / 153 / بینائی سنجی / علوم پزشکی مشهد
الهام / عزیزی / امیر / 318 / بینائی سنجی / علوم پزشکی مشهد
سمیه / قاسمی مقدم / اسرافیل / 2296 / بینائی سنجی / علوم پزشکی مشهد
امنه / دانشیار / مصطفی / 2606 / بینائی سنجی / علوم پزشکی مشهد
فاطمه / دشتی / علی / 2929 / بینائی سنجی / علوم پزشکی مشهد

پرستاری

حمداله / علی نژاد /  قاسم /  571 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
رقیه / عظیم زاده اذردارغلو / مختار / 40  / پرستاری  / علوم پزشکی تبریز
روناک / اهنگرقارنائی /  محمدامین / 205 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
رقیه / اسماعیلی ذبیحی / عباس / 364 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
عظیمه / بهادری / عثمان / 532  / پرستاری / علوم پزشکی ایران
سنا / عیب پوش / حمید / 1616 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
لیلا / مختاری / حسین / 45278 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
سیدحسن / حسینی فرد / سیدحسین / 36 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
اکبر / جعفریان دهکردی / عبدالحسین/  645 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
رضا / صفری جلال ابادی / حسینعلی / 27832 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
هاجر / صادقی قهساره / امیر / 5 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
الهه سادات / ضیائی / سیداحمدعلی /77 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
راهله / جوانبختیان قهفرخی / علی / 97 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
سهیلا / جعفری میانائی / ولی / 177 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
ماریا / مسعودی / عطائ / 255 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
مریم / خدیبی بروجنی / نوروزعلی /  418 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
فاطمه / قائدی حیدری / علی اکبر / 517 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
راضیه السادات / حسینی / سیدحسن / 638 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
راضیه / بیگی بروجنی / محمدجواد / 740 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
فاطمه / طاهری نجف ابادی / حسین /  2010 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
الهه / بلوچستانی اصل / عبدالحمید / 2612 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
نرگس / طوقیان چهارسوقی / محمدباقر /  2712 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
نرگس / عسگری رجبعلی / 22787 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
فریماه / شیرانی بیدابادی / فریدون /51286 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
مینا / محمدی دستجردی / مجتبی / 64265 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
غلامرضا / محمودی / عباس / 2492 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
معصومه / معصومی خلجی / علی  اصغر / 1 پرستاری / بقیه ا000(عج )
افسانه / رئیسی فر / امیدعلی / 56 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
معصومه / صالحی کمبو / کیامرث / 3791 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
سمیه / سیاحی / علیرضا / 348 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
فاطمه / حدادیان / چقائی / لطفعلی / 610 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
علی / دشتگرد / محمد / 186 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
زهرا / یونسی / عبدالحسین / 4 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
محمد / بهزادوکیل اباد / صورت / 820 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
حمید / صالحی / محمد / 2444 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
وحید / پاکپور / عباسقلی / 4069 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
اکرم / الفبائی / غلامعلی / 261 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
سریه / پورتقی / محمدحسین / 533 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
نسرین / مهرنوش / منصور / 1178 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
مینا / حسین زاده / یونس / 2244 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
الناز / اصغری / قهرمان / 2831 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
زینب / مشیرابادی / ابراهیم / 106452 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
جلال / فتح ابادی بزچلوئی / حسینعلی / 8 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
همت الله / مومن ابادی / حسن / 10 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
یعقوب / رستمی / ولی / 34 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
حمیدرضا / جلیلی / عظیم /1396 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
مهدی / حارث ابادی / محمد / 1411 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
سلام / نقیب / ابراهیم / 5767 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
شهروز / رهبری / عبدالوهاب / 10062 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
احمد / پریزاد / مهدی / 19059 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
صادق / روستائی / پاتپه / خدامراد / 56307 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
زهرا / علیزاده برمی / محمدعلی / 22 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
صغری / میرزائی / عباس / 28 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
فاطمه / اسماعیل زاده نوقابی / حسین / 694 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
شادی / پشندی / حسین / 899 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
شبنم / پوره / حسین / 1654 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
فهیمه / محمدی فخار / محسن / 3012 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
کژال / رضائی / مصطفی / 3458 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
فاطمه / جوام / محمدرضا / 3941 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
زهرا / ثابتی / علی  اکبر / 5108 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
گلنوش / میرسعیدی / سیداسداله / 5136 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
سمیه / زندیه / محمود / 5796 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
نازنین / هاشمی صبور / محمد / 8436 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
زینب / صادق ترکی / عباسعلی / 8892 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
پریناز / اخوندلطفعلی / حسن / 17366 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
فریبا / بیات / حسن / 36382 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
مهدی / رضوانی امین / علی  اکبر / 233 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
کیوان / تقی زاده کراتی / رمضان / 8 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
سیدمیثم / ابراهیمی / سیدجلیل / 852 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
مهدی / حیدری / رهبرعلی / 1600 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
فاطمه / حیدری / اباسلط / 517 / پرستاری / علوم پزشکی تبریز
نسرین / معصومی / مظفرعلی / 13413 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
مریم / شمالی / علی / 56399 / پرستاری / علوم پزشکی تهران
مهدی / محبوبی نیا / عزیز / 7 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مهران / حقگوجهرمی / غلامرضا / 1155 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
بدری / جعفری / عباس / 227 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
شکوفه / احمدی قلاتی / علی  اکبر / 472 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مرضیه / ابراهیمی / محمد / 586 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
ناهید / جمشیدی / رضا / 778 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
فرناز / ره نورد / غلامرضا / 1741 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
فاخته / ادیب / شکرالله / 2400 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
مرضیه / ازادیان / احمد / 2779 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
سیدحمید / سیدباقری شریف اباد / سیدیحیی / 3 پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
هادی / قدیمی ماهانی / عباس / 162 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
مهدی / عبدالکریمی داورانی / احمد / 1382 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
نوید / اسدی زیدابادی / محمدعلی / 485 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
مه لقا / دهقان اناری / اکبر / 810 / پرستاری / علوم پزشکی اصفهان
زهرا / برهان نژادزرندی / اکبر / 1336 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
فاطمه / محمودزاده زرندی / ابوالقاسم / 1529 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
اعظم / سلطانی نژاد / حشمت  الله / 2220 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
رقیه / مهدی پوررابری / اسماعیل / 4132 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
زهرا / ایمانی گوغری / کریم  داد / 7096 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
مهرنوش / خوش تراش کمساری / علی / 32 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
مریم / خوشبخت پیشخانی / محمدرضا 97 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
سیده نسترن / میرفرهادی / سیدتقی / 207 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
طوبی / حسین زاده / علی / 2212 / پرستاری / علوم پزشکی گیلان
طاهره السادات / خوب بین خوش نظر / سیدعلی / 2557 / پرستاری / علوم بهزیستی وتوانبخشی
زهرا / ظهوریان / غلامحسین / 161 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
سکینه / پورحسین فوکلائی / شعبانعلی / 8751 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
حسین / رحیمی / تقی / 820 / پرستاری / علوم پزشکی شیراز
امیر / واحدیان عظیمی / حسن / 6345 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
محدثه / محسن پور / غلامرضا / 107 / پرستاری / علوم پزشکی کرمان
مریم / عشقی زاده / حسن / 280 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
معصومه / رحیمی / احمد / 957 / پرستاری / علوم پزشکی اهواز
اعظم / قاسمپور / محمدعلی / 1957 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
ملیحه / صادق نژادفروتقه / رضا / 2276 / پرستاری / علوم پزشکی مشهد
فاطمه / براتی / حسین / 6031 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
اذر / محمدیاری / عزت  الله / 657 / پرستاری / بقیه ا000(عج )
فاطمه / حاجی بابائی / حجت  اله / 2584 / پرستاری / علوم پزشکی ایران
مریم / جودکی / قدرت  اله / 8337 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی
طاهره / عسکری باقرابادی / حبیب  الله / 591 / پرستاری / علوم پزشکی شهیدبهشتی

حشره شناسی پزشکی

مولود / محمدی بوانی / نورالدین / 883 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
احمد / نصیری / محمد / 4429 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
یاسر / سلیم ابادی / اسدالله / 238 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
علیرضا / صانعی دهکردی / قربان / 1128 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
عظیم / پاکسا / بیت  الله / 1960 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
عابدین / ثقفی پور / الفت / 9911 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
حسین / ممیوندپور / فتحعلی / 49131 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران
علیرضا / برمکی / ماشااله / 1008 / حشره شناسی پزشکی / علوم پزشکی تهران

خون شناسی ازمایشگاهی

هاجر / مردانی ولندانی / عبدالمجید / 7 / خون شناسی ازمایشگاهی / علوم پزشکی تهران
الهام / فرهادی / اسد / 1133 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
حسین / علی ایزدپناهی / ماشااله / 1092 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
نوشین / احمدزاده / رحمت  اله / 755 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
مونا / خورشیدفر / مصطفی / 5708 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
ریحانه / خادمی / جمشید / 12261 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
بهاره / صادقی / سیدابوالقاسم / 22993 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
سعید / سلالی / بهلول / 3 / خون شناسی ازمایشگاهی / علوم پزشکی تهران
روح الله / میرزائی خلیل ابادی / مهدی / 13 / خون شناسی ازمایشگاهی/ علوم پزشکی تهران
نجمه / واقف / صمد / 119 / خون شناسی ازمایشگاهی / سازمان انتقال خون ایران
محمدطاهر / حجتی / قربانعلی / 562 / خون شناسی ازمایشگاهی / علوم پزشکی تهران

رفاه اجتماعی

طاهره / پاکدامن / زین  العابدین / 365 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
نرگس / روحی / رحیم / 40429 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
حمید / نبوی کلاته ملو / حسن / 28 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
اسماعیل / خدمتی مرصع / علی / 11 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
حامد / زندیان / رحیم / 899 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مصطفی / امینی رارانی / احمد / 1569 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
پروین / ارتگل / عباس / 22837 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
نرگس / رفیعی / اقامحمد / 3215 / رفاه اجتماعی / علوم بهزیستی وتوانبخشی

روانشناسی بالینی

اصغر / محمدزاده / برزو / 1022 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مهدی / اکبری / علی  حسین / 826 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
صلاح الدین / اسمعیلی / ابراهیم / 1310 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
امینه / کاکائی / مردعلی / 29 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
محسن / داداشی / حجت  اله / 1256 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
معصومه / شهبازی / حمداله / 180 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
سیده حامده / انفرادی / سیدعبدالهادی / 1520 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
فرزانه / محمدی کنگ سفلی / مهدی / 455 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
اکرم / اصغری / حسن / 2169 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
الهام / طاهری / برات  الله / 2266 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
محمدمهدی / عقیلی / اقامیر / 332 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
سیدروح الله / حسینی / سیداسماعیل / 452 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
علیرضا / فاضلی مهرابادی / محمدنقی / 2230 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
نگار / تیمورپور / جلیل / 3144 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مریم / عاطفی / ابوالقاسم / 4764 / روانشناسی بالینی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مریم / زارع / اسمعیل / 5203 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران
زهرا / طاهری فر / طاهر / 9462 / روانشناسی بالینی / علوم پزشکی ایران

ژنتیک انسانی

مجید / ذکی دیزجی / محمدعلی / 3 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
سیدمهران / مدرس صادقی / علیرضا / 511 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
سمانه / فراشی / محمدابراهیم / 459 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مقصود / مهری / غلامرضا / 129 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
میثم / جعفری اقدم / علیرضا / 999 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مهدی / منوچهری / جهانشاه / 24 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
سروش / شهریارحسامی / مراد / 2116 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
شیرین / قدمی / علی  اصغر / 1968 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
ایده / بهمن / حشمت  اله / 1989 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
مریم / قلندری / مصطفی / 11617 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
زهره / فتاحی / محسن / 12017 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
فاطمه / علیزاده ایلچی درق / عین  اله / 35552 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
سمیه / احمدلو / احمد / 566 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
معصومه / حسینی / لطف  اله / 4951 / ژنتیک انسانی / علوم بهزیستی وتوانبخشی
لاله / کیالاشکی / بهرام / 10084 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران
فاطمه / یازرلو / محمداسمعیل / 657 / ژنتیک انسانی / علوم پزشکی تهران

سم شناسی

سهیلا / خبازاذر / حمید / 559 / سم شناسی / علوم پزشکی شیراز
مرضیه / راشدی نیا / بهزاد / 3287 / سم شناسی / علوم پزشکی شیراز
عباس / رضائیان مهرابادی / محمد / 77 / سم شناسی / علوم پزشکی شیراز
محمد / امراللهی شریف ابادی / احمد / 1135 / سم شناسی / علوم پزشکی شیراز

شنوائی شناسی

مرضیه / معلمی / عبدالرحمن / 94 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی تهران
سحر / شمیل شوشتری / محمدحسن / 1308 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی تهران
فرشته / باقری / غلامرضا / 789 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران
مطهره / خلیلی نفت چالی / انوشیروان / 39 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی تهران
محمدحسین / نیل فروش خشک / رضا / 2506 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی تهران
سهیلا / رستمی / حسین / 1198 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران
فرزانه / ضمیری عبدالهی / امین  اله / 1624 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران
نگین / صالحی / جواد / 2219 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران
مهسا / سپهرنژاد / ابوالفضل / 3343 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی تهران
مهنا / جوان بخت / قدیر / 8935 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران
مهسا / بخیت / علی  محمد / 46641 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران
فرشته / امیریانی / محمدناصر / 2392 / شنوائی شناسی / علوم پزشکی ایران

علوم بهداشتی درتغذیه

ایوب / زمانی / قدمعلی / 1023 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
اکرم / کبیری بارچانی / احمدرضا / 4 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
زهرا / مقصودی / جمشید / 292 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
احسانه / طاهری / حسن / 4777 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
امیر صابر / قراملکی / محمدحسین / 3770 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
رعنا / رفعت / محمدعلی / 17 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
عاطفه / گلپائی / محمدصادق / 46 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
سمیه / اصغری ماهی ابادی / احمد / 1252 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم / پزشکی / تهران
نازلی سادات / سیدخوئی / میرلطیف / 7634 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران
هدی / درخشانیان / کیومرث / 14259 / علوم بهداشتی درتغذیه / علوم پزشکی تهران

علوم تشریحی (اناتومی )

رضا / طالبی قراگوزایل / معصوم / 630 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی ایران
ابوذر / طلاکوب / مرتضی / 203 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمان
اکبر / اشرفی / محمد / 774 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اهواز
مریم / شیاسی / داود / 24 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمانشاه
ناهید / یاری / نامدار / 80 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمان
فرشته / علی اکبری / ابوالقاسم / 373 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اصفهان
زینب / شاکرین / علیرضا / 3506 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اهواز
عاطفه / شموسی / مرتضی / 4608 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اصفهان
شیوا / رضیع / هوشنگ / 3361 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اهواز
عرفان / دانشی / اسماعیل / 15 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تبریز
ارش / سروازاد / ایرج / 3146 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمان
صدیقه / قنبری / عزیز / 802 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمانشاه
احمد / مهدی پورمقصودلو / حیدرعلی / 9 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تبریز
سعید / رستمی / رحمان / 17 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمان
پرویز / رنجبروان / حسن / 1797 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمانشاه
توحید / نجفی / اسمعیل / 17117 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شهیدبهشتی
رفیعه / علیزاده میران / اصغر / 19 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تهران
کبری / ولائی / ابراهیم / 22 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شهیدبهشتی
سپیده / حسن پورخدائی / سیدحسن / 1309 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تبریز
شیوا / اسدپورگاوگانی / الیاس / 3456 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تبریز
حیدر / تولی / محمدعلی / 50 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شیراز
سعید / نکونام / محمدرضا / 3945 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تهران
زلیخا / گلی پورچوشلی / رجبعلی / 30 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تهران
سمیه / فلاح نژاد / محمدرضا / 32 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اصفهان
مهشید / بذرافکن / سیاوش / 721 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اهواز
طیبه / هادیگل / علی  اکبر / 1193 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی قزوین
شیوا / روشنخواه / محمدرضا / 1834 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی کرمانشاه
زهره / باقر / حسن / 2375 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی قزوین
نسیم / گودرزی / علی  حسین / 2508 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی ایران
فاطمه / حیدری / محمود / 2562 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شیراز
ناهید / ازاد / علی / 3179 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی ایران
مریم / قاسمی / صفر / 11522 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی قزوین
سیما / توکلی نژاد / حاجی / 2263 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شیراز
سیدعبدالرضا / حسینی / سیدعبدالوهاب / 1332 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شیراز
سیدمحمدجعفر / حائری / سیدمحمدصادق / 119139 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی اصفهان
فرزانه / خادمی / محمدسعید / 124 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تبریز
روناک / شعبانی / حمدالله / 2550 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شهیدبهشتی
زهرا / خدابنده جهرمی / بهزاد / 2664 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی تهران
مریم / حیران / مختار / 8038 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شیراز
خدیجه / فوقی / برارجان / 33 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی شهیدبهشتی
شایسته / مهدی نژادیانی / توفیق / 629 / علوم تشریحی (اناتومی ) / علوم پزشکی ایران

کد مطلب 544127

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