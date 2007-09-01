فوتبال نابینایان در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ویژه نابینایان 5 نفره بوده که شامل 4 بازیکن با کلاس پزشکی ورزشی B1 ( نابینای مطلق ) و یک دروازه بان با بینایی کامل می باشد. مسابقات این رشته در زمین چمن با ابعاد زمین هندبال برگزار می گردد.

در اولین مرحله از اردوی تدارکاتی انتخابی تیم ملی فوتبال نابینایان که جهت حضور در مسابقات آسیایی 2007 کره جنوبی آماده می شوند، مسابقات بصورت فوتسال پیگیری می گردد.

14 ورزشکار ازاستانهای فارس ، آذربایجان شرقی و غربی ، تهران، فارس ، خوزستان ، گیلان و مرکزی به اردو دعوت شده اند، مهدی بیدگلی کمک مربی، جواد فلفلی مربی و مجید نورایی پور سرپرستی اولین اردوی فوتبال نابینایان را عهده دار می باشد. این اردو تا 15 شهریور در شهرستان محلات در حال برگزاری است.