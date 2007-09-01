اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ترکیه با همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اروپا EBU برگزار میشود. برنامه نمایشی کودک "طلسم غول دودی"، برنامه مستند محیط زیست "ریگ جن" و ویژه برنامه زنان با عنوان "باربی" برنامههای ایرانی شرکت کننده در این جشنواره بینالمللی هستند.
ـ گروه طرح و تولید حوزه آمریکا شبکه جهانی صدای آشنا با برنامه "نزدیکای خدا" به نیایش و مناجاتخوانی میپردازد. این برنامه در قالب یک گفتگوی صمیمی و ادبی با خدا طراحی شده که هومن سیدی و آزاده صمدی بازیگران مجموعه "راه بیپایان" مناجات و نیایشهای آن را اجرا میکنند. نسترن داداشی سردبیر و نویسنده "نزدیکای خدا"ست که هر روز در سه بخش پخش میشود.
ـ ویژه برنامه "مرد اول" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشنا است که به مناسبت درگذشت دکتر حسابی تولید شده است. این برنامه به سردبیری و تهیهکنندگی طاهره توفیقی زندگینامه دکتر حسابی را از منظر علمی و خانوادگی بررسی میکند. برنامه "مرد اول" 12 شهریور ساعت سه صبح به وقت تهران از این شبکه روی آنتن میرود.
ـ "دل، مرکز زمین" عنوان برنامهای کوتاه از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشنا است که هر روز در قالبهای مختلف این شبکه را به مخاطبانش معرفی میکند. این برنامه در قالب روایی و نمایشی تهیه میشود. مژگان مشتاق سردبیر و نویسنده برنامه است.
ـ برنامه "یک سئوال یک جواب" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشنا است که ایرانیان خارج از کشور را با حقوق و قوانین کشور ایران آشنا میکند. لیدا محمودی سردبیر و تهیهکننده برنامه است. "یک سئوال یک جواب" هر روز در سه بخش از این شبکه پخش میشود.
ـ "فارسی بیاموزیم" عنوان برنامهای از گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشنا است که هر روز به مدت ده دقیقه از این شبکه پخش میشود. این برنامه قصد دارد در سه مقطع مقدماتی، میانه و پیشرفته، زبان فارسی را به دو صورت شنیدن و صحبت کردن برای ایرانیان خارج از کشور بازآموزی کند.
ـ "فراسو" عنوان برنامهای از گروه صبحگاهی رادیو سلامت است که هر روز به سئوالات پزشکی شنوندگان پاسخ میدهد. این برنامه با حضور دکتر محسن رازافشا روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به موضوع اسکیزوفرنی میپردازد.
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