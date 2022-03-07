به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه‌ای ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه موضوع اعتکاف جزو ظرفیت‌ها و سنت حسنه‌ای است که از سال‌ها قبل نسبت به ترویج و تبلیغ آن اقدام شده است، گفت: امروز جایگاه این فریضه به حدی است که عیار معنویت جمهوری اسلامی با آن سنجیده می‌شود.

وی با یادآوری اینکه ستاد اعتکاف دو سال بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان‌ها راه‌اندازی شد، افزود: با توجه به اینکه امر اعتکاف قبل از انقلاب مهجور واقع شده و محدویت‌های زیادی برای برگزاری آن وجود داشت، خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این آیین معنوری کم‌کم جایگاه خود را در معنویت نظام پیدا کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه امروز در آستانه صد سالگی برگزاری مراسم اعتکاف که بخش اعظمی از آن یعنی حدود 60 سال قبل از انقلاب به صورت کاملاً محدود برگزار می‌شد، هستیم، خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری این مراسم معنوی بعد از انقلاب اسلامی باعث شده است تا امروز حدود 800 هزار معتکف در 6000 مسجد داشته باشیم، البته این آمار مربوط به قبل از همه‌گیری کرونا است.

رئیس ستاد اعتکاف کشور با ابراز خرسندی از اینکه 80 درصد جمعیت معتکفین را قشر جوان تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: متاسفانه طی دو سال اخیر و به واسطه همه‌گیری ویروس کرونا، برگزاری مراسم اعتکاف نیز در سراسر کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است، به طوری که این آیین در شهرهایی که رنگ کرونایی آن‌ها قرمز نیست، با کمترین جمعیت برگزار می‌شود.

تکیه‌ای از برگزاری آیین اعتکاف در سال‌جاری با کمترین میزان جمعیت خبر داد و اظهار کرد: یکی از نیازهای امروز این آیین، سوق یافتن به سمت استفاده از ظرفیت‌های علمی در این زمینه است که در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با جامعه‌المصطفی برای ورود به این عرصه منعقد شده است.

وی برگزاری آیین اعتکاف در 83 کشور را نمونه بارز استفاده از ظرفیت سنت پیامبر (ص) و تبدیل آن به تابلوی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: معتقدیم امروز باید به سمتی حرکت کنیم که معتکفان بتوانند از ظرفیت‌هایی که طی دوران اعتکاف فراهم می‌شود، حُسن استفاده را داشته باشند که در همین راستا شاهد چاپ چندین جلد کتب علمی بودیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در ادامه این دیدار ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، به موضوع طبقه‌بندی و تفکیک افراد در آیین اعتکاف پرداخت و افزود: در همین راستا شاهد تفکیک شرکت‌کنندگان در این مراسم در قالب دانشجویان، نوجوانان و سایر اقشار مردم هستیم.

آیت‌الله علی خاتمی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نمی‌توان برکاتی را که برگزاری آیین اعتکاف برای نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته است را نادیده گرفت، عنوان کرد: با توجه به نقشی که قشر جوان در آینده این کشور دارند، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این نسل استقبال گسترده‌ای از حضور در مراسم اعتکاف داشته باشند.