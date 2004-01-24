استقلال نيمه اول را به اشتوتگارت واگذار كرد

54409به گزارش خبرنگار " مهر " دو تيم استقلال و اشتوتگارت در حالي بازي خود را آغاز كردند كه حريف آلماني با بازيكنان اصلي خود به ميدان آمد و استقلال درغياب يدالله اكبري و داود سيدعباسي و با تركيبي از جوانان و با تجربه ها درمقابل حريف صف آرايي كرد.

حضور مسعود قاسمي در اين مسابقه از ابتداي بازي از نكاتي بود كه در تركيب استقلال جلب توجه مي كرد.

دو تيم بازي را با احتياط آغاز كردند كه در اين ميان استقلال با تكيه بر ارسالهاي نوازي و نيكبخت و تكيه برشم گلزني سامره ، عنايتي و فاطمي قصد باز كردن دروازه حريف را داشت كه اين حربه تنها يكبار وآنهم در پي خطاي سولدو بر روي نيكبخت به كار آمد كه ضربه خطا را نوازي به گوشه دروازه هيلده براون فرستاد كه تير دروازه مانع از ورود توپ به دروازه شد و دربرگشت نيكبخت و فاطمي نتوانستند از فرصت بدست آمده استفاده نمايند تا بهترين فرصت گلزني ازاستقلال گرفته شود.

درطول بازي نيز اشتوتگارت در چند نوبت توسط كوين گوراني فرصت گلزني داشت كه با جسارت مسعود قاسمي اين حملات بي نتيجه بود. اشتوتگارت سرانجام در دقيقه 23 بر روي پاسكاري گوراني والكساندر گلپ درداخل محوطه 18 قدم صاحب موقعيت شد تا اين بازيكن پس ازعبورازقاسمي نتيجه را به سود حريف آلماني تغيير دهد.

دراين نيمه بيشتربازي دراختيار اشتوتگارت بود و استقلال با تكيه بر ضد حملات قصد گلزني داشت كه به نتيجه نرسيد.