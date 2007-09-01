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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۳۴

زنان سرپرست خانوار در بازار روزهای مشهد فعال می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهره برداری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد گفت: با واگذاری غرفه های بازار روزهای شهر، زنان سرپرست خانوار فعالیت خود را برای امرار معاش آغاز می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،  شهریار ناظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این طرح که به تایید هیئت امنای بازارهای خود اشتغالی  بانوان رسیده است با هدف ایجاد اشتغال و خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار انجام می گیرد.

وی اظهار داشتک در اجرای این طرح غرفه های محدودی در بازارهای روز جدید الاحداث شهرداری مشهد به زنان سرپرست خانوار واگذار می شود.

ناظری بیان داشت: زنان سرپرست خانوار مجازند در بازارهای روز کالاهایی را در راستای اهداف احداث بازارهای روز شهرداری ارائه نمایند.

رئیس اداره سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به دستور شهردار مشهد حداقل 12 بازار روز در مناطق شهری مشهد احداث خواهد شد.

در حال حاظر 17 بازار روز در مشهد فعال هستند.

کد مطلب 544140

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