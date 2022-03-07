۲۹ درصد گلزارهای شهید مازندران نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهنسال عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اظهار اینکه ۷۰ درصد از برنامه‌های راهبردی به دلیل نداشتن برنامه عملیاتی به شکست منجر می‌شود، گفت: خوشبختانه در بنیاد شهید برنامه‌های عملیاتی تعریف شده است.

کهنسال با اظهار اینکه برنامه‌ها در قالب برش‌های استانی و شهرستانی تدوین شده است، گفت: یک پروژه زودبازده در این بنیاد برای سال آینده طراحی شده است و نیازمند آن هستیم که برنامه‌های ما جهشی و تحول گرا باشد.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران با تاکید برشناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت یابی یادآور شد: برش شهرستانی برنامه‌ها در استان تهیه و احصاء شده است و باید از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری در استان بهره گیری کنیم.

وی از تدوین برنامه‌های بنیاد شهید برای سال آینده در استان خبر داد و گفت: در این طرح شهرستان‌ها پایش و بازخوردها احصاء و تجزیه و تحلیل می‌شود.

کهنسال بااشاره به اینکه از سال ۹۶ تاکنون هشت درصد گلزارهای شهید استان ساماندهی شدند، افزود: در حال حاضر ساماندهی ۲۹ درصد گلزارهای شهید استان باقی مانده و برای اجرای آن نیازمند ۱۶ سال زمان است.

وی با تاکید براینکه نگاه ما باید عملیاتی و تحولی باشد، از تشکیل کمیته ایثارگران برای تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و گفت: طبق قانون باید وضعیت فرزندان ایثارگران بالای ۷۰ درصد تا شش ماه آینده روشن شود و این مسئله در استان مطالبه گیری و پیگیری می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران با عنوان اینکه نگاه ماه به اشتغال راهبردی است، گفت: همچنین امسال تمامی پرچم‌های گلزار شهید تعویض و نو شده است.

وی برپایی روز شهید، برگزاری کنگره ملی شوق دوباره، غرس نهال به نیت شهدای استان، نمایش صحنه‌ای در حوزه هنری را از جمله برنامه بزرگداشت روز شهدا در استان ذکر کرد.