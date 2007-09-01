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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

عملیات مبارزه با مواد مخدر در برخی بخش ها به کندی صورت می گیرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات مبارزه با مواد مخدر در برخی بخش ها نظیر پیشگیری به کندی صورت می گیرد و این امر سبب شده ضعف هایی در این عملیات وجود داشته باشد.

سردار کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج بیکاری را عامل مهمی در روی آوری به اعتیاد دانست و اظهار داشت: وظیفه قانونی ما دستگیری و تحویل مجرم است و این مرکز قادر است ظرف 48 ساعت همه معتادان و قاچاقچیان استان را دستگیر کند اما اقدامات موثری پس از دستگیری انجام نمی شود.

وی تعداد معتادان استان را هفت هزار و 236 نفر اعلام کرد و افزود: مجموع دستگیری در پنج ماهه اول سال جاری یک هزار و 39 نفر بوده است که از این تعداد 883 نفر معتاد و 156 نفر قاچاقچی و توزیع کننده بوده اند.

مجتبایی عنوان کرد: در این مدت همچنین 320 کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف شده که این میزان کشفیات نسبت به سال گذشته 147 کیلوگرم افزایش داشته است.

کد مطلب 544145

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