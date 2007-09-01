استقبال حزب الله از ابتکار رئیس مجلس لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمود قماطی" معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله در گفتگو با العالم با اشاره به اینکه اگر انتخاب رئیس جمهوری مبتنی بر قانون اساسی نباشد؛ این امر برای لبنان خطرناک خواهد بود، اظهار داشت : درست است که مسائل سیاسی و جناح بندی در لبنان وجود دارد، اما قانون اساسی باید محترم شمرده شود.



قماطی تاکید کرد: اگر انتخاب رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی باشد و همه چیز بر اساس توافق صورت گیرد کشور به سوی پیشرفت خواهد رفت، اما در غیر این صورت لبنان به هرج و مرج و ویرانی کشیده خواهد شد.



معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان پیشنهاد "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان را برای حل بحران سیاسی این کشور و همچنین زمان آن را بسیار مهم توصیف کرد.



قماطی افزود: زمان این اقدام بسیار مهم است به ویژه قبل از آنکه مجلس نمایندگان به هیات انتخاباتی صرف تبدیل شود بنا براین اکنون لبنان مجبور نیست قانون اساسی خود را اصلاح کند.



نبیه بری رئیس مجلس لبنان روز جمعه نهم شهریور در مراسم بیست و نهمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در شهر بعلبک تاکید کرد که اگر رئیس جمهور آینده لبنان به اتفاق آرای جریان های سیاسی انتخاب شود، جناح مخالف دولت آماده خواهد بود تا از درخواست خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کند.



معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان خاطر نشان کرد که احتمال دارد گروه حاکم، انتخابات ریاست جمهوری را به شکلی که می خواهد و اعلام کرده است، برگزار نماید.



گروه حاکم بر لبنان موسوم به چهارده مارس به دنبال برگزاری انتخابات رئیس جمهوری با حد نصاب آرای نصف به اضافه یک است، اما گروه مخالف دولت با اتکا به قانون خواستار حد نصاب دو سوم آرای نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری است.



قماطی با اشاره به اتفاق نظر گروه های مختلف لبنانی از جمله حزب الله ، جنبش امل و گروه های مسیحیان مارونی درباره اینکه رئیس جمهوری لبنان باید با حد نصاب دو سوم آرای نمایندگان مجلس انتخاب شود، افزود: گروه های مختلف لبنانی تقریبا در این خصوص اتفاق نظر دارند و این مسئله فقط به مخالفان دولت محدود نمی شود.



وی گفت : علت این اتفاق نظر آن است که موضع و جایگاه رئیس جمهوری نباید ضعیف و سست و از نظر قانون اساسی محل شک وتردید باشد و نتواند نقشی را در کشور ایفا کند.



قماطی درباره مسئله گفتگوی ملی میان گروه های لبنانی و پیشنهاد حزب الله در این باره افزود: با اینکه این مسئله کاملا مقبول است و گروه های مختلف در این باره سخن می گویند، اما تاکنون پاسخ روشنی نسبت به این پیشنهاد نداده اند.



معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان درباره علت ادامه بحران تاکید کرد: طرف های مقابل(جناح حاکم) تاکنون اقدامی برای حل بحران کنونی لبنان انجام نداده اند و همه چیز در حد پیشنهاد و حرف باقی مانده است.



قماطی اظهار داشت : موافقان دولت فقط دیدگاه های دو نفر را بیان می کنند و از شخصیت های دیگر موضعگیری خاصی مشاهده نمی شود. این در حالی است که رویکرد خارجی به ویژه آمریکا در این مسئله کاملا آشکار است، زیرا رویکرد و جهت گیری آمریکا برای موافقان دولت اهمیت زیادی دارد.



وی با بیان اینکه آمریکا در قبال مسائل داخلی لبنان بی طرف نیست، بلکه به طور مستقیم مداخله می کند به مسئله انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: موضعگیری موافقان دولت در این زمینه بازتاب نظرات آمریکا و موید دخالت های واشنگتن است.



این مقام حزب الله گفت: مخالفان دولت افتخار می کنند که هرگز قانون اساسی را نقض نکرده و هیچ اقدام سیاسی در این زمینه انجام نداده اند،اما این گروه حاکم است که قانون اساسی را با ادامه دادن به کار دولت غیرقانونی نقض کرده است.



قماطی در عین حال با ابراز تاسف از دخالت کشورهای خارجی از جمله عربی در مسئله انتخابات ریاست جمهوری لبنان ابراز امیدواری کرد که این انتخابات کاملا لبنانی باشد و مردم لبنان خود رئیس جمهورشان را برگزینند.



وزیر مشاور در امور پارلمانی دولت لبنان هم از ابتکار پیشنهادی "نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان برای حل بحران سیاسی این کشور استقبال کرد.



"میشل فرعون" در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت: گفتگو میان گروه های سیاسی لبنان دستیابی به توافق برای حل بحران انتخاب رئیس جمهوری جدید کشور را تسهیل می کند.