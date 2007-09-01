شناسایی 12 گروه جدید برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا مصری صبح امروز در مراسم افتتاح part ب بازسازی شده بیمارستان شریعتی اصفهان که با حضور مقامات استانی و نمایندگان استان برگزار شد گفت: دولت در راستای شعار محوری عدالت، به دنبال توسعه پوشش تامین اجتماعی است که هر چه قدر این میزان افزایش یابد علاوه بر آرامش روحی و روانی افراد از ریزش جامعه به سمت نهادهای حمایتی جلوگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه حدود 12 گروه جدید علاوه بر رانندگان و خادمان مساجد در وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعریف کرده ایم که زیر پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند تصریح کرد: صنعتگران صنایع دستی، صیادان، هنرمندان و کسانی که خودشان کار انجام می دهند همچون مثبت کاران از جمله این گروه ها هستند.

مصری در ادامه با بیان اینکه لایحه ای در دولت از محل صرفه جویی بنزین تنظیم شده که بر اساس آن 700 کیلومتر راه آهن و پالایشگاه ساخته خواهد شد افزود: همچنین یک هزار میلیارد تومان برای توسعه اجتماعی در همین لایحه پیش بینی شده و گروه هایی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند بیمه می شوند.

وی با اعلام اینکه امسال مقرر شده، 74 زن سرپرست خانوار روستایی از محل بند "ب" تبصره 15 بیمه شوند، بیان کرد: در سال جاری تمام زمان سرپرست خانوار روستایی بیمه خواهند شد.

لازم به ذکر است ، part ب بازسازی شده بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان با مساحتی حدود 2600 متر مربع دارای 180 تخت و در حدود 31 میلیارد ریال هزینه اجرای آن بوده است.