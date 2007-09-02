عضویت خارجی ها در مجمع فوتبال ایران اشتباه تاریخی است / این قانون در هیچ کجای دنیا وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیرزاده که برمسائل حقوقی فوتبال اشراف دارد در یادداشتی که در اختیار گروه ورزشی مهر قرار داده آورده است : بند 10 و 12 از ماده 24 اساسنامه فوتبال در بخش ترکیب مجمع به گونه ای است که لوکابوناچیج از کشور کرواسی و عرفان اولروم از کشور نیجریه می توانند عضو کنگره ملی فوتبال ایران شوند و رئیس فدراسیون فوتبال کشور را انتخاب کنند و به اساسنامه ها، آیین نامه ها و انتصابات و حسابهای فدراسیون رای بدهند.

اگرچنین اتفاقی بیفتد بطور قطع یک اشتباه تاریخی در حوزه ورزش مرتکب شده ایم و حاکیمت ملی در بخش فوتبال را زیر سئوال برده ایم . کجای دنیا چنین اجازه ای را به یک نفر خارجی می دهند که وارد کنگره ( مجمع عمومی ) فدراسیون کشور دیگر بشود و رای او برای تمام تصمیمات در فوتبال سندیت داشته باشد؟ این اشتباه بسرعت باید تبدیل به ایرانی بودن عضو مجمع تصحیح شود وسازمان ورزش در تفسیر اساسنامه مانع حضور آنها شود، زیرا حضور آنها باعث تعجب کارشناسان حقوقی ورزش ایران وجهان خواهد شد.

نصیرزاده در ادامه این مطلب می نویسد: اساسا بحث ورود خارجی ها به مجامع منحصر به تشکیلات بین المللی مانند تجارت جهانی ، فدراسیونهای جهانی و سازمان های جهانی است. در حالیکه فدراسیون های 207 کشور عضو فیفا " ملی " تلقی می شوند و لفظ National Association به همین دلیل به یک فدراسیون عضو فیفا اطلاق می شود.

پس فردی که ملیت ایرانی ندارد نباید در فدراسیون ملی ایران رای بدهد. مانند اینکه نکونام در اسپانیا چند گل بزند بعد رئیس فدراسیون آنها را هم انتخاب کند یا عنایتی به رئیس فدراسیون امارات رای بدهد. اشتباه تدوین کنندگان اساسنامه اینجاست که مرز بین ایرانی و خارجی بودن بازیکنان و مربیان را مشخص نکرده اند. شما درهیچ جای جهان نمی توانید عضویت یک خارجی را در یک مجمع ملی مشاهده کنید چون خلاف قوانینی داخلی آنهاست.

در پایان این مطلب آمده است: ضمن احترام به تصویب اساسنامه در هیئت دولت باید سازمان ورزش برای حفظ قداست فدراسیون ملی خود به گونه ای عمل کند که در تفسیر ماده 24 با تمسک به " ملی " بودن فدراسیون از افراد فاقد تابعیت ایران درکنگره جلوگیری کند والا حتی اگر آنها برای یک لحظه هم وارد مجمع شوند ما یک اشتباه تاریخی را مرتکب شده ایم.