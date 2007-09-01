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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

سولانا عازم خاورمیانه شد

سولانا عازم خاورمیانه شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سفر جدید خود را به خاورمیانه آغاز کرد و قرار است با سران فلسطین و رژیم اسرائیل دیدار و گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر "خاویر سولانا" امروز با بیان این خبر اعلام کرد وی فردا مذاکراتی را در شهر رام الله با "محمود عباس"، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "سلام فیاض"، نخست وزیر منتصب وی خواهد داشت و سپس برای دیدار با "ایهود اولمرت"، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بیت المقدس خواهد رفت.

دیدار و گفتگو با "زیپی لیونی" و "ایهود باراک"، وزرای امورخارجه و جنگ رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه نیز در دستور کار وی خواهد بود.

سولانا سپس گزارشی از سفر خود و تحولات منطقه را به اطلاع نشست وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا که از جمعه آینده در پرتغال آغاز می شود، خواهد رساند.

سفر سولانا به خاورمیانه در آستانه تشکیل جلسه کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه که ماه جاری میلادی در نیویورک تشکیل خواهد شد، صورت می گیرد. اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل طرف های کمیته چهارجانبه را تشکیل می دهند.

کد مطلب 544166

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