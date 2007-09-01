1000 دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان حمل‌ و نقل عمومی تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت صنایع ومعادن در آئین تحویل هزار دستگاه اتوبوس با اشاره به روند روبه رشد تولید داخلی دراین زمینه تصریح کرد: تولید این دستگاه‌ها در کمتر از یک ماه صورت گرفته است که به نوبه خود رکورد خوبی در بخش صنعت وخودرو سازی محسوب می‌شود.

علی اکبر محرابیان با اشاره به آمار تولید خودرو در 15 سال گذشته افزود : در این بخش 20 تا30 درصد رشد داشتیم و در صورتی که این روند ادامه یابد به زودی از واردا ت اتوبوس بی نیاز می شویم .

وی در ادامه از تحویل هزارو880 دستگاه اتوبوس تا پایان شهریور ماه خبر داد و افزود: علاوه بر هزار دستگاه اتوبوس گازسوز که امروز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور تحویل داده شد تا اواخر شهریور 880 دستگاه دیگر نیز تحویل داده می‌شود و دراین راستاتمام برنامه‌های تبصره 13 که تا ابتدای مهرماه پیش‌بینی شده بود کاملاً اجرایی خواهد شد .

سرپرست وزارت صنایع ومعادن تعداد اتوبوس های فعال در کشور را 16 هزاردستگاه ذکر کرد وافزود : هزارو880 دستگاه اتوبوس گازسوزی که به ناوگان حمل‌ونقل شهری وارد می‌شود معادل 12 درصد کل اتوبوس های فعال است .

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود به تحویل 30 هزار تاکسی تا پایان شهریور اشاره کرد وگفت: براساس برنامه پیش بینی شده 30 هزار تاکسی به ناوگان وارد می شود که تاکنون 21 هزار تاکسی تحویل داده شده است .

وی همچنین افزود: در6ماهه دوم امسال 100هزار تاکسی وارد ناوگان می‌شود و دراین راستا به همه مسافربرها ،تاکسی‌های مدرن و تسهیلات حمایتی اعطاء خواهد شد.

محرابیان گفت: تامهرماه سالجاری مبلغ 50 میلیارد تومان یارانه به منظور بازسازی اتوبوسهای فرسوده اختصاص می‌یابد.

سرپرست وزارت صنایع‌ومعادن در خصوص کمکهای بلاعوض دولت در بخش قطار شهری اظهار داشت : دولت سه برابر سال 84 جهت توسعه مترو گام برداشته است به طوریکه کمکهای بلاعوض برای کلان شهرها درسال 84 ، 196 میلیارد تومان بوده که این میزان در یک سال گذشته به مبلغ 522 میلیارد تومان رسیده است. وی خاطر نشان کرد : دولت تمام اعتبار برای خرید 415 دستگاه واگن و 38 لوکوموتیو را فراهم کرده است .