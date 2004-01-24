طرح سه فوريتي مجلس براي حل قضيه ردصلاحيتها

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مجيد انصاري نماينده مردم تهران درجمع خبرنگاران افزود: جمعي از نمايندگان در اين طرح الحاق دوتبصره به ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را خواستار شدند.

ماده 28 قانون انتخابات تصريح دارد، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد شرايط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه داشته باشند.

انصاري گفت : براساس نخستين تبصره الحاقي، تشخيص شرايط مذكور دربندهاي 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، عرفي خواهد بود و مرجع تشخيص آن هيات 9 نفره معتمدين موضوع ماده 32 قانون انتخابات مجلس خواهد بود.

نماينده مردم تهران افزود: همچنين براساس دومين تبصره الحاقي به ماده 28 قانون انتخابات، كليه كساني كه در ادوار گذشته مجلس شوراي اسلامي داوطلب بوده و صلاحيت آنها تاييد شده است، صلاحيتشان استصحابي و مورد تاييد بوده مگر آن كه با اسناد و مدارك معتبر قانوني خلاف آن احراز شود.

بر اساس ماده 28 قانون انتخابات حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه، سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي و حداقل سن 30 سال تمام و حداكثر 75 سال تمام از ديگرشرايط انتخاب شوندگان است.

انصاري اضافه كرد: براساس اين طرح سه فوريتي، اجراي آن براي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي لازم الاجرا خواهدبود.

هنگامي كه طرح سه فوريت طرحي به تصويب مجلس برسده، در همان جلسه وارد دستور مي شود. براساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در طرحهاي فوريت دار؛ شوراي نگهبان بايد در جلسات حضور داشته و نظر خود را حتي المقدور بلافاصله پس از راي مجلس و در غير اين صورت، حداكثر تا 24 ساعت اظهار كند.