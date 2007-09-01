دومین جشنواره طلیعه ظهور به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری طلیعه ظهور که در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت فاطمه معصومه (س) شب گذشته برگزار شد، اظهار داشت: همچنان که نام طلیعه ظهور برای این جشنواره درخشش دارد، امیدمان این است برگزاری جشنواره طلیعه کارهای بالاتر و مناسبت بر برای امامی که دلهای ما سرگشته او است باشد.

وی با اشاره به برگزاری نماشگاه طلیعه ظهور گفت: این نمایشگاه جلوه‌ای از سرگشتگی است که تک تک مردم عالم و ایرانیان وفادار به ائمه اطهار و تمام موجودات در ذات خود نسبت به وجود حضرت صاحب الزمان (ع) احساس نیاز می کنند و از پرتو توجه به او گرما می گیرند .

صفار هرندی با تأکید بر اینکه برای زمینه سازی ظهور مقدماتی لازم است، برای برپایی این جشنواره نیز جلوه ای از آمادگی حقیقی است و جلوه حقیقی آن این است که حضرت بیایند و پای بر دلهای آماده حق بگذارند، یاد آور شد: برگزاری این نمایشگاه باعث ایجاد جنب و جوش شده و هزاران نفر خود را برای عرض اخلاص مهیا می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با توجه به اهتمام دولت نسبت به ترویج فرهنگ انتظار تصریح کرد: با توجه به اینکه در دولت نهم برجسته تر از دیگران دوران علم انتظار در دست گرفته شده و استراتژی انتظار به عنوان جریان حاکم بر دولت اسلامی است، در حالی که برخی با شیطنت ها و تحریف اذهان عمومی سعی دارند اقدامات دولت را به طور وارونه منعکس کنند.

حجت الاسلام حمید رسایی دبیر جشنواره مذکور برپایی نمایشگاه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) را از نکات بسیار مهم و ارزش دانست و اظهار داشت: میزان بسیار کم انتقادات نسبت به نمایشگاه نشانه این است که این نمایشگاه، تاثیرگذاری خود را داشته و رسالت خود را به خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره فرهنگی هنری طلیعه ظهور افزود: ایجاد تحرک در بخشهای مختلف و بهره گیری مردم از تلاش های انجام شده از جمله اهدافی بود که در این جشنواره تا حد زیادی تحقق پیدا کرد.

حجت الاسلام رسایی گسترش و ترویج مهدویت و آماده سازی مقدمات ظهور را مهمترین وظیفه مسئولان در بخشهای مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: باید استراتژی مسئولان بلند پایه نظام در مسیر تحقق ظهور باشد.