سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غرب سودان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "مارگارتا وال استروم" معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه افزود : بیش از چهار میلیون نفر از مردم دارفور به کمک های انسانی متکی هستند، اما ارسال کمک ها روز به روز دشوارتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش های فراوان جامعه بین المللی و سازمانهای بشردوستانه از سال 2004 میلادی وضعیت در دارفور بویژه درخصوص بهداشتی و غذایی نسبتا به ثبات رسید، اما برای اولین بار امسال شاهد احتمال وخامت اوضاع هستیم که ما را نگران کرده است.

وال استروم ابراز امیدواری کرد که تقویت حضور بین المللی در منطقه دارفور باعث بهبود اوضاع انسانی این منطقه شود. وی گفت : پیش بینی می کنیم که استقرار نیروهای پاسدار صلح بین المللی دردارفور بازتاب مثبتی بر وضعیت ساکنان منطقه داشته باشد و به استقرار این نیروها امید بسته ایم.