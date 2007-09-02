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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

جایگاه اسطوره‌ای آب در تاریخ و فرهنگ ایران بررسی می‌شود

نشست بررسی "آب، اسطوره آفرینش و زایندگی" چهارشنبه 14 شهریور در مرکز همایشهای مجموعه فرهنگی هنری تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی جایگاه اسطوره‌ ای آب در تاریخ و فرهنگ ایران با حضور دکتر مصطفی خلعتبری در مرکز همایشهای مجموعه فرهنگی هنری تهران ور در ادامه برگزاری سمینارهای پاسداشت فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شود.

این نشست ساعت 16 روز چهارشنبه 14 شهریور ماه در محل خیابان شریعتی، روبروی بهار شیراز، مجموعه فرهنگی هنری تهران(سینما ایران) برگزار می‌شود.

دکتر خلعتبری در این همایش درباره‌ موضوعاتی چون اسطوره‌های باران خواهی، جشن های آب پاشان ، شیوه های تقسیم آب در دوره های مختلف تاریخی، اسطوره ها و آیین‌های تاریخی و فرهنگی آب و زایندگی ، ضرب المثل ها و فرهنگ عامه درباره آب سخنرانی خواهد کرد.   

کد مطلب 544193

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