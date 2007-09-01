به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که نوشته مشترک اریک جانسن و جسیکا بلنک است داستانی واقعی بر مبنای تحقیقی مربوط به تبرئه‌شدگان زندان‌های آمریکا را روایت می‌کند.

به گفته محامدی نمایش "تبرئه‌شدگان" 12 شخصیت دارد که همگی آنها حدود 30 نقش را بازی خواهند کرد و تا به حال حضور مهوش افشارپناه و محمد اسکندری به عنوان بازیگر در آن قطعی شده است.

پیش از این قرار بود محامدی نمایش "بازی عشق و مرگ" نوشته رومن رولان را اجرا کند که به تقاضای وی نمایش "تبرئه‌شدگان " جایگزین آن شده است. این نمایش اوایل آبان در سالن سایه اجرا خواهد شد.