بزرگترین کارخانه تولید اتانول کشور در خوزستان به بهره برداری رسید

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ظهر امروز در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: اعتبار هزینه شده ارزی برای بهره برداری این کارخانه را 5/7 یورو و اعتبار ریالی آن را نیز 200 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت اعلام کرد.

عباس بذرافکن تولید این کارخانه را 33 میلیون لیتر در سال عنوان و خاطرنشان کرد: کارخانه مورد اشاره که در واحد دعبل خزاعی استقرار دارد مزیتهای فراوانی نسبت به دیگر واحدهای تولید الکل در کشور دارد و منحصر به فرد نیز است.

به گفته وی، واحد دعبل خزاعی یکی از هفت واحد تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان است که سال ‪ ۸۰‬احداث شده است.

بذرافکن ادامه داد: فناوری به کار رفته در احداث این کارخانه فناوری به روز جهان و متعلق به شرکت فوگل بوش اتریش بوده و الکل تهیه شده در این کارخانه از بالاترین استاندارد کیفیت جهانی برخوردار است.

وی ادامه داد: تولیدات این کارخانه در صنایع غذایی و دارویی به کار رفته و همچنین به عنوان مکمل سوخت از این محصولات بهره برداری می شود. تاکنون حدود 20 کارخانه تولید الکل صنعتی و طبی در کشور فعال است ولی کارخانه اتانول شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منحصر به فرد و از مزیتهای بالایی نسبت به این کارخانه ها برخوردار است.

یکی از کارشناسان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز در خصوص مزیتهای این کارخانه بیان داشت: محصولات این کارخانه از نظر کیفی و کمی مزیت داشته و حجم تولیدات آن 10 برابر تولید هر کدام از واحدهای تولید اتانول فعال در کشور است.

حسین محمدزاده اعلام کرد: با توجه به ارزش الکل در جهان و نیز موارد بهره برداری از آن این محصول در جهان از بازار خوبی برخوردار بوده و با توجه به این که بازار جهانی همواره با کمبود آن روبه رو بوده می تواند زمینه بسیار مناسبی برای صادرات و ارزآوری برای کشور در بر داشته باشد.

کارخانه تولید اتانول توسعه نیشکر و صنایع جانبی در 14 هکتار در کنار کارخانه شکر کشت و صنعت دعبل حزاعی از واحدهای هفت گانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی در 25 کیلومتری جاده اهواز - آبادان واقع شده است.