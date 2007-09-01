جشن خرمن در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این مراسم که عصر امروز با حضور کشاورزان برخی شهرهای مازندران در روستای " اسکی محله " آمل برگزار شد، کشاورزان به شکرانه فصل زراعی و محصول خوب به درگاه خداوند دعا کردند.

این مراسم برای نخستین بار پس از برداشت محصول برنج به صورت جمعی برگزار شد.

روستای اسکی محله آمل با 220 هکتار شالیزار و 400 سال قدمت به عنوان محل برگزاری جشن خرمن انتخاب و مقرر شد سالانه این جشن پس از برداشت برنج در همین مکان برگزار شود.

بسته های برنج و ادوات برداشت محصول درجایگاه ویژه ای قرار داده شده بود و شعرا و گروه های موسیقی بومی و محلی مازندران نیز اشعار و برنامه های خود را با این موضوع اجرا کردند.