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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۳۱

جشن خرمن در آمل برگزار شد

جشن خرمن در آمل برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: جشن بزرگ خرمن و شکرگزاری محصول با پایان یافتن برداشت برنج، توسط کشاورزان آملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این مراسم که عصر امروز با حضور کشاورزان برخی شهرهای مازندران در روستای " اسکی محله " آمل برگزار شد، کشاورزان به شکرانه فصل زراعی و محصول خوب به درگاه خداوند دعا کردند.

این مراسم برای نخستین بار پس از برداشت محصول برنج به صورت جمعی برگزار شد.

روستای اسکی محله آمل با 220 هکتار شالیزار و 400 سال قدمت به عنوان محل برگزاری جشن خرمن انتخاب و مقرر شد سالانه این جشن پس از برداشت برنج در همین مکان برگزار شود.

بسته های برنج و ادوات برداشت محصول درجایگاه ویژه ای قرار داده شده بود و شعرا و گروه های موسیقی بومی و محلی مازندران نیز اشعار و برنامه های خود را با این موضوع اجرا کردند.

کد مطلب 544213

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