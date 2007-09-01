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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۳۶

سالانه 7 میلیارد ریال خسارت به بخش خدمات شهری مشهد وارد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: به دلیل عدم همکاری شهروندان هر سال هفت میلیارد ریال خسارت به بخش خدمات شهری مشهد وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی ظهر امروز در بازدید از کارخانه کمپوست این شهر در جمع خبرنگاران افزود: شهروندان زباله های تولیدی خود را در ساعات تعیین شده بیرون از منزل نمی گذارند و سازمان بازیافت به منظور جمع آوری و حضور مجدد در محله ها هزینه هنگفتی را متحمل می شود.

وی اظهار داشت: با بررسی های انجام شده حدود 80 هزار خانوار در مشهد به صورت گردشی زباله های خود را در ساعات تعیین شده بیرون نمی گذارند.

کاظمی بیان داشت: این افراد هر روز 130 تن زباله معادل هشت درصد زباله تولیدی شهر مشهد را خارج از زمان تعیین شده بیرون می گذارند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: روزانه یک هزار و 500 تن انواع زباله در مشهد تولید می شود.

وی یادآور شد: 450 هزار خانوار در مناطق شهری مشهد ساکن هستند که سرانه تولید زباله هر خانوار سه کیلو گرم در هر شبانه روز است.

ساعت بیست در مناطق شهری و ساعت 18 در حاشیه شهر زمان تعیین شده برای جمع آوری زباله شهروندان در مشهد است.

کد مطلب 544217

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