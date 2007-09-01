تمام مناطق شهری مشهد تحت پوشش طرح تفکیک زباله قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بهمن رضا خورشیدی ظهر امروز در بازدید از نخستین ایستگاه جمع آوری پسماندهای خشک این شهر افزود: با تحت پوشش قرار گرفتن تمام مناطق شهری مشهد، شمار خانوارهای تحت پوشش طرح تفکیک از مبدا به 426 هزار نفر افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: هم اکنون 90 درصد از مناطق شهری مشهد تحت پوشش این طرح قرار دارند و پسماندهای خشک ساکنان آن هر هفته جمع آوری می شود.

مسئول ستاد طرح تفکیک از مبدا سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: با بررسی های انجام شده، حجم پسماندهای خشک شهروندان در مقایسه با سال گذشته 14 درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد نیمی از شهروندان هر هفته و بقیه در هر دو هفته یک بار پسماندهای خشک خود را تحویل بازیافت می دهند.

خورشیدی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ایستگاه های جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان در تمام محلات مشهد ایجاد می شود.

وی بیان داشت: تامین رفاه شهروندان از جمله اهداف راه اندازی ایستگاه های جمع آوری پسماندهای خشک است.

30 درصد حجم زباله تولیدی شهروندان ساکن مشهد قابل بازیافت و برگشت به چرخه مصرف است.