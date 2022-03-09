استان سمنان در مسیر توسعه/ ۷۶۱ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: زمانی که استاندار سمنان در خاتمه سفر آبان ماه رئیس جمهور و هیئت دولت به استان سمنان خبر از اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار سفر به این استان خبر داد روزنه امیدی در بین فعالان تولیدی، اقتصادی و حتی مردم باز شد که این استان بالاخره قرار است در مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی قرار گیرد.

هرچند همان موقع هم بودند برخی که اختصاص این مقدار اعتبارات را با شرایط عمومی و مشکلاتی که کشور و دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نامتقارن و شاید غیر قابل دست یافتن می‌دیدند اما هنوز چهار ماه از این سفر نگذشته شاهد هستیم که نه تنها بخش خوبی از این اعتبارات اختصاص یافته بلکه بسیاری تحولات خوب عمرانی و اقتصادی نیز در استان سمنان رقم خورده است.

استاندار سمنان همان چهار ماه قبل درباره سفر هیئت دولت به استان بیان کرده بود: ۱۴۵ طرح به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در سفر اخیر رئیس‌جمهوری به استان سمنان مصوب شد و ۲۵ دستگاه دولتی و اجرایی نیز از این طرح‌ها سهم دارند. در ادامه سلسله گزارش‌های مهر درباره سفر استانی رئیس جمهور این بار به تحولات حوزه اعتباری دیماه تا اسفند ماه می‌پردازیم.

ابلاغ اعتبارات

استاندار سمنان اما حالا و بعد از چهار ماه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و تسهیلاتی سفر نیز به صورت کلی (نقدی و تسهیلات) به استان اختصاص یافته است، گفت: این اعتبارات در نشست‌هایی که با هیئت دولت داشتیم مقرر شد در چهار مرحله و به صورت نقدی به استان ابلاغ شوند که خوشبختانه شاهد عملی شدن وعده دولتمردان در نوبت اول هستیم.

سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه ۷۶۱ میلیارد تومان اعتبار عمرانی سفر رئیس جمهور به صورت نقدی به استان ابلاغ شده است، گفت: این اعتبارات فرصت خوبی را برای اجرای طرح‌ها و توسعه اقتصادی استان مهیا می‌سازد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و متولی و همچنین بانک‌ها در بحث اعتبارات تسهیلات اهتمام ویژه‌ای برای جذب اعتبارات داشته باشند، بیان کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه تسهیلات اقتصادی از محل سفر حجت‌الاسلام رئیس و هیئت دولت به سمنان تخصیص یافته که این اعتبارات هم فرصت خوبی به استان برای خیزش رو به جلو می‌دهد.

تلاش برای جذب اعتبارات

استاندار سمنان با بیان اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات نیز به صورت استانی و برش شهرستانی تعیین تکلیف شده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده‌ایم که نسبت به جذب این اعتبارات اهتمام داشته باشند وگرنه نمی‌توانیم به درستی به اهدافی که در ستاد برنامه‌ریزی پیش بینی کرده‌ایم دست یابیم.

هاشمی با بیان اینکه هفته‌ای دو جلسه فقط در استانداری سمنان درباره پیگیری مصوبات و اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور برگزار می‌شود، ابراز کرد: اهتمام خوبی در مجموعه استان برای جذب و حرکت به سمت تحقق پروژه‌های سفر وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که در سفر رئیس جمهور نیز به آن تاکید شد، مقوله خشکسالی و مشکل تأمین علوفه دامی و نهاده‌ها برای دامداری‌ها بود، افزود: در این زمینه سعی شده تا تسهیلات کم بهره در نظر گرفته شود تا شاهد افزایش تولید در دامپروری‌ها باشیم از سوی دیگر در نشست‌هایی که با جهاد کشاورزی برگزار کردیم مقرر شد تا صدور مجوزهای کشت هیدروپونیک برای تأمین بخشی از خوراک دام در استان تسهیل شود.

اختصاص اعتبارات حوزه منابع طبیعی

اعتبارات ریاست جمهوری برای استان سمنان در بخش‌های مختلفی مورد پیگیری و جذب قرار گرفته‌اند برای مثال مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اعتبارات سفر رئیس جمهور در حوزه منابع طبیعی، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به بخش منابع طبیعی و آبخیزداری استان مصوب شد.

محمد جعفر مرادی حقیقی با بیان اینکه یک چهارم از این اعتبارات اختصاص یافته است، ابراز کرد: سعی داریم که نسبت به جذب دیگر منابع اعتباری نیز در استان باشیم چرا که اجرای طرح‌های آبخیزداری برای مقابله با خشکسالی و تغذیه منابع آبی استان اهمیت بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان سمنان همچنین ۳۰ میلیارد تومان اعتبارات به موضوع مقابله با بیابان‌زایی مصوب شده است، تاکید کرد: ۳۳ درصد یا یک سوم از این اعتبارات نیز با پیگیری‌های صورت گرفته خوشبختانه جذب شده است.

اختصاص اعتبارات به تالار مرکزی سمنان

مدیرکل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای ساخت تالار مرکزی شهر سمنان که از جمله طرح‌های مطروحه در سفر رئیس جمهور به استان سمنان بود ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد، گفت: ساخت این مکان فرهنگی می‌تواند در ارتقای فرهنگ و هنر استان مؤثر باشد.

فرشید فلاح لاله زاری با بیان اینکه قرار است این اعتبار ظرف مدت دو سال و همزمان با ساخت و تکمیل مجموعه اختصاص یابد، ابراز کرد: این طرح در ارتقای زیرساخت فرهنگی هنری استان سمنان اثری شگرف خواهد داشت و لذا برای ما دارای اهمیت است.

بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب این سفر در قالب چند بخش و به صورت نقدی و اسناد تخصیص یافته است که به گفته مسئولان استان سمنان قرار است این اعتبارات سرآغازی برای تحولات اقتصادی و همچنین صنعتی و تولیدی استان طی سال‌های آینده شود.

تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی نیز شاهد اختصاص اعتبارات خوبی بودهایم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره این موضوع به خبرنگار مهر، می‌گوید: ۷۰۰ میلیارد تومان مصوبه در بخش جهاد کشاورزی در سفر حجت‌الاسلام رئیسی به استان سمنان مصوب شد که تا نیمه بهمن ماه یعنی یک ماه قبل یک هفتم یا ۱۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافت و به دنبال اختصاص مابقی اعتبارات هستیم.

سید حسن میرعماد با بیان اینکه دو موضوع لایروبی و احیای قنوات و منابع آبی در اختیار جهاد کشاورزی و همچنین موضوع سامانه‌های نوین آبیاری با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار بیشترین میزان اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان سمنان در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند، بیان کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای و منابع طبیعی با ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر سرفصل مهم اعتباری در این سفر محسوب می‌شوند.

وی افزود: در این سفر همچنین اعتبارات ریز و درشتی در بخش‌های توسعه باغ‌ها در اراضی شیب دار، سیلوی گندم، صنایع تبدیلی و… در نظر گرفته شده که هم می‌تواند در توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استان و هم در زمینه اشتغال مؤثر باشد.

لایروبی قنوات با همراهی ستاد اجرایی

یکی دیگر از تحولاتی که در زمینه سفر استانی رئیس جمهور به استان سمنان رقم خورده مقوله احیای قنوات است اما از آنجا که سازمان جهاد کشاورزی به تنهایی شاید نتوانسته اعتبارات این زمینه را فراهم کند دولت از ستاد اجرایی درخواست کرده تا از اعتبارات خود به کمک مصوبات سفر استانی رئیسی بیاید که این مهم در تفاهم نامه‌ای با حضور استانداری، جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی عملیاتی شده است.

موضوع این تفاهم نامه آنطور که احسان احمدی مدیرکل ستاد اجرایی استان سمنان می‌گوید: لایروبی و احیای ۱۷ قنات استان با اعتبار سه میلیارد تومان است و مقرر شده تا ستاد اجرایی این اعتبارات را تأمین و جهاد کشاورزی طرح لایروبی را اجرا کند همچنین از مهمترین هدف‌های این طرح احیای قنوات به مثابه یکی از راه‌های اصلی تأمین آب مورد نیاز روستاهای استان اعلام شده است.

از سوی ستاد اجرایی و سازمان جهاد کشاورزی در تفاهم نامه مذکور ذکر شده که محورهای اصلی که قرار است در این طرح به آن برسند مواردی شامل بهره‌برداری متناسب با توان سفره آب زیرزمینی، اشتغال‌زایی در مراحل لایروبی، عملیات اجرایی و بهره‌برداری»، «تقسیم عادلانه آب از طریق تحویل حجمی به بهره‌برداران و کاهش هدر رفت آب براثر تبخیر و نفوذ به دلیل ماهیت زیرزمینی بودن کانال‌های انتقال آب است.

قرارداد خرید اتوبوس

در حاشیه سفر رئیس جمهور به استان سمنان، وزارت کشور نیز به واسطه اینکه سمنان بزرگترین تولید کننده اتوبوس کشور است، قول مساعد قرارداد خرید اتوبوس برای شهرهای ایران را داده بود حالا اما گویا این کار محقق شده است آنطور که استاندار سمنان چندی پیش در جمع رسانه‌ها اعلام کرد: قرار داد خرید اتوبوس بین وزارت کشور و یک واحد تولیدی اتوبوس در استان امضا شده است.

هاشمی با بیان اینکه این قرارداد شامل دو هزار دستگاه اتوبوس به ارزش هفت هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: این قرارداد زمینه اشتغال جدید ۴۰۰ نفر را در مجموعه تولید کننده اتوبوس در شهرک صنعتی سمنان فراهم خواهد کرد.

البته موارد دیگری نیز به عنوان دیگر دستاوردهای سفر استانی رئیس جمهور به سمنان می‌توانست در این گزارش جای بگیرد اما به دلیل محدودیت فضای گزارش و همچنین به دلیل اینکه عمده آنها تا قبل از بهمن ماه در گزارش‌های دیگر خبرگزاری مهر، مورد اشاره قرار گرفته بود، از ذکر آنها پرهیز می‌کنیم در نهایت نیز باید گفت خوشبختانه عزم خوبی برای حرکت به سمت توسعه در استان با اعتبارات سفر رئیس جمهور وجود دارد و مردم امیدوار هستند که این روند شتاب بگیرد.