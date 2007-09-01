ایتالیا بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از رویترز، "ماسیمو دالما" گفت که او نیز با نیکولا ساکوزی رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اینکه دیپلماسی تنها راه برای حل موضوع هسته ای ایران است همسو و موافق است.

وی گفت که استفاده از روش صلح آمیز و دیپلماتیک بهتر از یک ایران هسته ای و یا بمباران آن کشور است.

وزیر خارجه ایتالیا همچنین مدعی شد: ما نمی خواهیم در آینده در موقعیتی قرار بگیریم که مجبور باشیم ایران هسته ای را بپذیریم و یا شاهد فاجعه ای در حد یک جنگ باشیم".

دالما در عین حال تصریح کرد که استراتژی که تاکنون در برابر ایران دنبال شده، بی تاثیر بوده است".