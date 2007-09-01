ITC مهرداد اولادی برای باشگاه الشباب امارات صادر شد

به گزارش خبرنگارمهر، مهرداد اولادی که اواسط فصل گذشته بصورت قرضی و با قراردادی شش ماهه به تیم فوتبال پرسپولیس پیوسته بود، فصل جاری باردیگر به تیم الشباب امارات بازگشت .



باشگاه الشباب برای استفاده از اولادی در فصل جاری مسابقات لیگ امارات چندی پیش طی درخواستی خواستار صدور کارت ITC این بازیکن شده بود که فدراسیون فوتبال کشورمان پس از استعلام از باشگاه پرسپولیس و دریافت برگ رضایتنامه، ITC این بازیکن را امروز صادر کرد .



تیم الشباب علاوه بر مهرداد اولادی ، ایمان مبعلی و جواد کاظمیان دوملی پوش ایرانی را نیز در اختیار دارد .



فصل جدید مسابقات لیگ امارات از اواخرمهرماه جاری با حضور12 تیم آغازخواهد شد .