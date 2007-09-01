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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۶

آغاز طرح برپایی 25 هزار نمایشگاه کتاب در مدارس

دهمین دوره طرح 25 هزار نمایشگاه در 25 هزار مدرسه با حضور 700 ناشر بخش خصوصی از سوی موسسه منادی تربیت وابسته به وزارت آموزش و پرورش امروز در شهر رامسر استان مازندران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه از میان 12 هزار عنوان کتاب پیشنهاد شده 6 هزار و 400 عنوان کتاب از تازه های نشر سال 84 تا 86 ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان سازمان آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور ضمن بازدید از این نمایشگاه بر اساس نیاز منطقه خود کتابهایی را جهت تجهیز کتابخانه های مدارس سفارش خواهند داد و این کتابها تا هفته کتاب در آبان ماه سال جاری به مدارس تحویل داده خواهد شد.

شایان ذکر است، ارتقای سطح کیفی مطالعات غیر درسی دانش آموزان و نزدیک تر شدن نرخ دسترسی به کتاب در ایران نسبت به شاخص های جهانی از جمله اهداف برگزاری این طرح است.

کد مطلب 544231

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