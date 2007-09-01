آغاز طرح برپایی 25 هزار نمایشگاه کتاب در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه از میان 12 هزار عنوان کتاب پیشنهاد شده 6 هزار و 400 عنوان کتاب از تازه های نشر سال 84 تا 86 ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان سازمان آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور ضمن بازدید از این نمایشگاه بر اساس نیاز منطقه خود کتابهایی را جهت تجهیز کتابخانه های مدارس سفارش خواهند داد و این کتابها تا هفته کتاب در آبان ماه سال جاری به مدارس تحویل داده خواهد شد.

شایان ذکر است، ارتقای سطح کیفی مطالعات غیر درسی دانش آموزان و نزدیک تر شدن نرخ دسترسی به کتاب در ایران نسبت به شاخص های جهانی از جمله اهداف برگزاری این طرح است.