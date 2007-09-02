ستاد ویژه آغاز سال تحصیلی در دانشگاههای کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر خرمشاد روز گذشته در حاشیه اولین نشست مشترک روسای دانشگاه های علوم و بهداشت گفت: این برنامه به بهانه آغاز سال تحصیلی در راستای هم اندیشی در مورد مسایل مشترک میان دانشگاه ها برگزار شد.

وی اظهار داشت: در نشست معاونین دانشجویی بخشی از بحث های این نشست مشترک، مانند بحث مواد مخدر و ایجاد کارگروهی برای پرداختن به این امر در دانشگاه ها را مورد بررسی قرار گرفت. اخلاق دانشجویی، عفاف و حجاب و قومیت ها نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: معاونت دانشجویی تلاش کرده است سهمیه غذا را در کل ماه رمضان از قبلا تهیه کند و در اختیار دانشگاهها قرار دهد.

خرمشاد با اشاره به سهم معاونت فرهنگی وزارت علوم در ایجاد رقابت دانشگاه ها گفت: در بحث نظارت و ارزیابی دانشگاهها و رتنبه بندی دانشگاه ها معاونت فرهنگی نیز شاخص هایی را ارائه داده است تا ا ین شاخص ها نیز مبنای کار دانشگاه ها قرار گیرد.