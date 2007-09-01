من هیج اعتراضی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از یادداشت رسول اف که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته آمده است: "در پی حواشی بخش مستند جشن خانه سینما، یکی از دوستان مطبوعاتی با من تماس گرفت و گفت حداقل اعتراض کنید! چون اگر اعتراض نکنید فکر می کنند نفهمی و من با خودم گفتم: اعتراض!"

وی در ادامه آورده است: "باور کنید اعتراض ندارم. من فیلم هایم را می سازم و به این وضعیت عادت کردم. سه سال پیش وقتی "جزیره آهنی" را از جشنواره فیلم فجر کنار گذاشتند، دوست عزیزی که مدیر عامل وقت بنیاد فارابی بود به من گفت درباره حضور "جزیره آهنی" در جشنواره استخاره کردم، بد آمد. بهتر است فیلم کنار گذاشته شود و من سرم را پائین انداختم و رفتم!"

رسول اف نوشته است: "رفتم چون اعتراضی نداشتم. همه اعتراض من در فیلمم بود. حالا هم اعتراضی ندارم! خودم نامه نوشتم که غلط کردم فیلمم را دادم به جشن خانه سینما. چرا باور نمی کنید اعتراضی ندارم. فقط چند عذرخواهی بدهکارم:

1- از همکاران محترم در هیئت انتخاب پوزش می خواهم که علیرغم رعایت دقیق آئین نامه جشن در انتخاب فیلم "باد دبور" توسط آنها، با انتخاب فیلم مورد انواع بی مهری قرار گرفتند.

2- از هیئت محترم داوران عمیقا پوزش می خواهم. چرا که علیرغم میل باطنی ام به آراء آنها بی حرمتی کردم.

3- از برگزارکنندگان بخش مستند جشن خانه سینما پوزش می خواهم که نتوانستم به موقع نامه مورد نظر را بنویسم."