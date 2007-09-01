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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۶

طرح "حریم ریحانه" اجرا می‌شود

پژوهش کاربردی حریم ریحانه در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه بین‌المللی قرآن از 22 شهریور تا 15 مهرماه ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زمان وزیری، مسئول بخش عفاف و حجاب پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن درباره طرح فوق اظهار داشت: این پژوهش با طرح موضوعاتی نظیر عفاف و حجاب در اسلام و قرآن، پوشش در ادیان، تاریخچه پوشش در ایران و جهان می کوشد تا نگاهی نو و جامع به عفاف و حجاب داشته باشد.

وزیری درباره بخش عفاف و حجاب نمایشگاه گفت : بخش حجاب و عفاف در نمایشگاه پانزدهم، عقبه پژوهشی دو ساله را با خود به همراه دارد و از مهمترین برنامه های نمایشگاه در زمینه عفاف و حجاب می توان به برگزاری نشستهای فرهنگی، پژوهشی، میز گفتگو و مسابقات مختلف اشاره کرد.

کد مطلب 544241

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