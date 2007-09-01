دغدغه امام فاصله گیری حوزه از مردم بود / جریان خزنده حجتیه در حال تقویت است

حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور در حاشیه دومین اردوی فرهنگی دانشجویی طریق جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فاصله گرفتن حوزه ها از مردم دغدغه اصلی امام بود و ایشان در پی این بود که جریان جدایی روحانیت از دانشگاه ها را که سال ها پیش از انقلاب از سوی استعمار ایجاد شده بود را از میان ببرد.

وی اظهار داشت: طرح های امام همیشه جلوتر از جامعه بود و همین مساله باعث شده بود تا در این فضا دانشگاه ها و حوزه ها با هم ارتباط برقرار کنند و پس از انقلاب نیز بحث ایجاد دفتر تحکیم وحدت به واسطه پیگیری وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد.

محتشمی پور خاطرنشان کرد: اگر امام در سال 1366 موافقت کردند که مجمع روحانیون از جامعه روحانیون مبارز جدا شود به این دلیل بود که قسمتی از جامعه روحانیون که به واسطه تفکر به روحیه جوانان به سیستم آموزشی دانشگاه ها نزدیک تر هستند، ارتباط نزدیک تری با دانشجویان ایجاد کنند.

وی یادآور شد: اگر جریان ادامه انقلاب در وحدت حوزه و دانشگاه مانند ابتدای انقلاب پیش می رفت امروز شاهد فاصله زیاد بین حوزه ها و جامعه نبودیم.

محتشمی پور با بیان این که نفوذ انجمن حجتیه در حوزه های علمیه باعث فاصله جامعه از حوزه ها شده است، ادامه داد: ما هم اکنون در حوزه های علمیه روحانیون روشنفکر زیادی داریم که به چارچوب اندیشه امام اعتقاد دارند اما به نظر می رسد جریان خشونت گرا و تفکر مقدس مابی جریان خزنده حجتیه در حوزه ها در حال تقویت است و اگر بی توجهی به حوزه ها ادامه یابد، رفته رفته همین جریان بر حوزه ها به طور کامل مسلط خواهد شد.

محتشمی پور بیان داشت: در طول تاریخ همواره روحانیت و دانشگاهیان را به دو گروه تقسیم بندی کرده اند اما اگر امروز ما در کشور استقلال داریم و این مردم توانسته اند در کوره راه های امنیتی و سیاسی پایدار بمانند در گرو تلاش این دو گروه بوده است اما در مقابل علما، روحانیون و دانشگاهیانی که موفقیت های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به دوش آنها بوده است، همواره یک جریان متحجر واپسگرا و مقدس نما در حوزه های علمیه و دانشگاه ها حضور داشته اند و با افکار خود سعی در جدایی این دو قشر از یکدیگر و از مردم داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: جریان های مقدس نما و متحجر همواره در طول تاریخ به چهره علما خدشه وارد کرده اند و ویژگی این جریان همواره دروغ و دغل بوده است.