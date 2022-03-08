کرونا جان ۳ نفر را در قزوین گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ۲۴ ساعت گذشته و در ادامه روند نزولی ابتلاء به کرونا، تست کرونای ۲۶ نفر در قزوین مثبت شده است.

این در حالی است که در این مدت ۴۸ نفر به دلیل وخامت حال خود در بیمارستان بستری شوند تا تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان به عدد ۲۱۴ نفر برسد.

همچنین متأسفانه در طی این مدت ۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند تا تعداد افراد فوت شده بر اثر ابتلاء در استان قزوین از ابتدا تا به امروز به ۲ هزار و ۸۲۴ نفر برسد.

گفتنی است در حالی که حال ۱۱ نفر در قزوین خوب نیست، در طی این مدت به کمک کادر درمان ۵۸ نفر از بیمارستان مرخص شده‌اند.