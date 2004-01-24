بلر در جنگ عراق فريب كاري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي ايلاف، رابين كوك وزير امور خارجه سابق و وزير امور پارلمان در حزب كارگر حزب حاكم پيشين از توني بلر نخست وزير انگليس خواست تا فورا استعفا داده و در حالي كه حقيقت هم اكنون فاش شده است.

اين اظهارات پس ازانتشارمواضع ديويد كي رئيس بازرسان آمريكايي سلاح هاي كشتارجمعي عراق مبني بر اينكه " سلاح كشتار جمعي درعراق وجود ندارد و حتي به اثري از اين نوع سلاح دراين كشور دست نيافتيم".

يادآور مي شود كه كوك به عنوان نماينده مجلس نمايندگان انگليس در ماه مارس ( اسفند) سال گذشته درمخالفت با تصميم نخست وزير انگليس به همراهي و مشاركت در جنگ عراق از سمت خود استعفا كرد.

