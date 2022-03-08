به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصریدر دیدار با دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و شورای معاونان اتحادیه استان یزد اظهار داشت: برنامه‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی در استان یزد مناسب بوده و امیدواریم به همین شکل ادامه پیدا کند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه برنامه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی نباید منحصر به این مجموعه باشد، افزود: ما نباید در برنامه‌هایمان اطراف خود را بنگریم بلکه تمام جوانان و نوجوانان را شامل شود تا بتوانیم بهره‌گیری بهتری داشته باشیم.

ناصری با اشاره به اینکه در حال حاضر و با وجود بیماری کرونا آسیب‌های جدی به برنامه‌های دینی وارد شده است، عنوان کرد: کرونا باعث کمرنگ شدن حضور مردم و جوانان در مساجد شده و بین مردم و روحانیت و مساجد فاصله ایجاد کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد عنوان کرد: استان دارالعباده یزد همیشه در طول سال شاهد برگزاری برنامه‌های مذهبی بوده و در سطح استان هر روز مراسم روضه و برنامه‌های مذهبی برگزار می‌شد ولی کرونا باعث شد تا کمتر شاهد این برنامه‌های ارزشمند باشیم و همین مسئله سبب ایجاد فاصله بین قشر مذهبی جامعه و نسل جوان و مردم شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه در این شرایط می‌بینیم که دانش آموزان با استفاده از فضای مجازی باید به دنبال تحصیل خود باشند و ما نیز برنامه‌ریزی مناسبی برای این قشر نداشتیم تا بتوانیم این خلأ ایجاد شده را پر کنیم و دشمن با پرداختن به مسائل ضد دین و ضد اخلاقی، نسل جوان را گرفتار کرده است.

امام جمعه یزد با بیان اینکه در استان یزد ۲۶۰ هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند، گفت: از جمعیت ۲۶۰ هزار نفری، تعداد کمی در مجموعه‌های مذهبی فعالیت می‌کنند و به همین علت باید برنامه‌ریزی و تلاش شود تا بقیه این دانش آموزان هم درگیر مسائل ارزشی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با تأکید بر اینکه جذب گسترده و حداکثری را باید دنبال کنیم، بیان کرد: برای جذب حداکثری جوانان باید برنامه‌ریزی حساب شده و صحیح داشته باشیم تا اثربخش باشد.

ناصری با اشاره به اینکه تحول در آموزش یک حرکت اصلی است که باید در کشور دنبال شود، گفت: ما باید آموزش را از کلاس‌های ابتدایی در مدارس آغاز کنیم تا بتوانیم بحث آموزش‌وپرورش را داخلی کنیم چون غربی‌ها در سیستم آموزشی که به کشور وارد کردند، سطحی‌نگری و بی‌هویتی را دنبال می‌کنند.