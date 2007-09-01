مواضع ضد ایرانی سارکوزی ؛ همراهی با یکجانبه گرایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشت: فرانسه موافق است که مجازات هایی علیه ایران در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شود. این موافقت ازسوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بدون اینکه عمومیت یابد و یا اینکه تصمیمی درباره متن چنین مجازات هایی اتخاذ شود، اعلام شد.

این موضع در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک برای اقدام در خارج از چارچوب سازمان ملل کاملا رد شده به شمار می رفت.

آمریکا از سال 1980 میلادی یک رشته مجازات های یکجانبه ای را بویژه در زمینه مالی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته است.

دیپلمات های فرانسوی از این پس در کنار یاران آمریکایی خود درباره اعمال مجازات و فشار علیه ایران در خارج از چارچوب های سازمان ملل به واکنش خواهند پرداخت.

جالب توجه است که موضوع اعمال فشار علیه ایران در خارج از چارچوب سازمان ملل در دیدار سارکوزی و "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا درباره دارفور مطرح شد. سارکوزی در آن زمان موافقت خود را با این طرح اعلام کرده بود.

سارکوزی در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ماه آوریل گفته بود که از نظر وی اعمال مجازات در خارج از چارچوب سازمان ملل مشکلی اساسی به شمار نمی رود.

لوموند می افزاید: تلاش برای اعمال فشارهای جدید علیه ایران از دو منبع سرچشمه می گیرد. اولا، تهران باوجود قطعنامه های شورای امنیت همچنان به مخالفت با توقف فعالیت غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد و دوما اینکه روند مذاکرات در سازمان ملل متحد درباره سومین قطعنامه شامل مجازات علیه ایران ممکن است متوقف شود.

همچنین یک عامل جدید که تابستان امسال ایجاد شد، ممکن است در حقیقت به شکاف در وحدت بین قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته ای ایران بینجامد. این عامل، توافق تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 21 اوت برای اجرای "طرح اقدام" است. در این طرح تهران متعهد شد تا ماه نوامبر به یک رشته موضوعات معوق مانده درباره فعالیت های هسته ای خود پاسخ دهد.

آمریکا، انگلستان و فرانسه به این توافق به دیده خوبی نمی نگرند. آنها یادآور شده اند که درخواست اصلی ازسوی جامعه بین المللی به تهران اطلاع داده شده که آن هم توقف غنی سازی اورانیوم است. آنان بر قصد خود جهت آماده کردن سومین قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل تاکید کرده اند.

این درحالی است که روسیه درعوض به غربی ها اعلام کرده که توافق درباره "طرح اقدام" باید به حساب آید و نباید برای تصویب مجازات های جدید در سازمان ملل علیه ایران اعمال فشار کرد.