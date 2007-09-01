90 درصد کارآموزان فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند

امیرسعید مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرح در غرب استان تهران، برای رشته های مکانیک صنایع، مکانیک اتصالات (جوشکاری)، ماشین ابزار با دو شاخه تراش و فرز، آموزش کارگر ماهر برق صنعتی، الکترونیک صنعتی ، فناوری اتومبیل و کارگر ماهر تعمیرات ماشین های الکترونیکی در کرج برگزار می شود.

وی افزود: برای بازدهی بالاتر این طرح افرادی که وضعیت نظام وظیفه آنها مشخص شده و حداقل دارای مدرک دیپلم ریاضی و تجربی و فنی یا بالاتر هستند انتخاب می شوند تا پس از اتمام دوره از نظر به کارگیری مشکلی نداشته باشند.

این مسئول صنعتی بودن غرب استان تهران را یکی از دلایل جذب بالای این افراد دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به نیاز سنجی که در آموزش های این طرح انجام شده است، پذیرش نیروها در بسیاری از مواقع پیش از اتمام دوره هم تضمین شده است.

این آموزش ها به صورت دائمی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران ادامه دارد.