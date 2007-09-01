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۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۱۵

تحولات افغانستان و پاکستان /

کشته شدن 20 عضو طالبان در افغانستان / کشته و زخمی شدن 16 نفر در پاکستان

کشته شدن 20 عضو طالبان در افغانستان / کشته و زخمی شدن 16 نفر در پاکستان

کشته شدن 20 عضو گروه طالبان در جنوب افغانستان و کشته و زخمی شدن 16 نفر بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در یک منطقه مرزی پاکستان از مهمترین تحولات امنیتی دو کشور همسایه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که بیش از 20 نفر از اعضای گروه طالبان روز جمعه در جریان نبردهای زمینی و حملات هوایی در نزدیک یک پناهگاه این گروه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شده اند.

این بیانیه افزود: یک گشتی مشترک نیروهای پلیس افغانستان و نیروهای بین المللی که اکثرا آمریکایی بودند، درکمین افراد مسلح در ولایت هلمند گرفتار شده و درخواست پشتیبانی گسترده هوایی کردند که در جریان درگیری ها بیش از 20 شورشی کشته شدند.

از پاکستان نیز خبر می رسد که براثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در منطقه باجور در نزدیک مرز با افغانستان سه سرباز پاکستانی و دو غیرنظامی کشته شدند. این خودرو با  یک خودروی نیروهای امنیتی پاکستان برخورد کرد و منفجر شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، یک منبع امنیتی پاکستان گفت که دو غیرنظامی یاد شده براثر تیراندازی بی هدف نیروهای پاکستانی پس از انفجار خودرو به قتل رسیدند و 11 نفر دیگر از حمله دو سرباز در این حادثه زخمی شده اند.

کد مطلب 544256

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