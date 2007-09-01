مرکز پاسخ به سؤالات دینی قم به 175 هزار سؤال کتبی پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد اکبریان ظهر امروز در جمع خبرنگاران، یکی از فعالیت‌های اصلی مرکز پاسخ به سؤالات دینی را پاسخگویی به پرسش ‌های کتبی برشمرد و اظهار داشت: از ابتدای تاسیس این مرکز تاکنون تعداد 32 هزار و 700 نامه ارسال شده که برخی از این نامه‌ها حاوی 100 سئوال بوده است که به همه آنها پاسخ و به نشانی پرسشگران ارسال شده است.



حجت الاسلام اکبریان افزود: روزانه به طور متوسط حداقل پنج نامه با میانگین پنج سؤال به مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی ارسال می شود.



وی بیان داشت: با توجه به فراوانی برخی از سؤالات و کلی و اساسی بودن آنها، تعدادی از مخاطبان و پرسشگران درخواست ارسال کتاب یا جزواتی به صورت جامع و مفصل کرده اند که در این خصوص تاکنون 227 جزوه بر اساس نیاز پرسشگران در موضوعات مختلف تدوین شده است.



حجت الاسلام اکبریان خاطرنشان کرد: پرسش ‌های ارسالی به تناسب ارتباط با گروه‌ های پنج‌گانه فلسفه و کلام، تاریخ، سیره و ادیان، فقه، حدیث و قرآن و اخلاق و تربیتی به هر یک از گروه‌ های تخصصی ارجاع شده و پاسخ‌ های آماده شده توسط محققان نیز پس از بررسی مدیر گروه‌ ها و مدیر پژوهش به آدرس پرسشگران ارسال می‌شود.



وی همچنین از چاپ چهار کتاب توبه، پاسخ‌ های برگزیده رمضان، پاسخ‌ های برگزیده محرم و همسران پیامبر از سوی مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی خبر داد و یادآور شد: این مرکز چندین اثر دیگر از جمله پرسمان‌ دعا، پیامبر اعظم، ارتداد، روابط دختر و پسر در اسلام، موسیقی و برد و باخت در مسابقات را در دست انتشار دارد.



به گفته این مسئول، آدرس قم ـ صندوق پستی 197 ـ 37185 آماده دریافت هر گونه سؤالات کتبی در زمینه‌های دینی است.