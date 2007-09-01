اطلاعیه زمان ثبت نام از نامزدهای فدراسیون دوشنبه منتشر می شود

به گزارش خبرنگارمهر، درپی تعویق زمان نام نویسی از نامزدهای فدراسیون فوتبال دبیرکل فدراسیون فوتبال طی اطلاعیه ای که دوشنبه هفته جاری منتشر خواهد کرد ، زمان جدید ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون فوتبال را اعلام می کند.



فدراسیون فوتبال سوم شهریورماه گذشته به دلیل آشنا نبودن اعضای مجمع با نحوه تکمیل فرم ها و شرکت درانتخابات ، زمان ثبت را به تعویق انداخت.



قراراست درجلسه توجیهی اعضای مجمع که ساعت 10 صبح فردا درمحل آکادمی فوتبال برگزارخواهد شد ، جزئیات تکمیل فرم های انتخاباتی از سوی اعضای کمیته انتقالی تشریح شود.

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال روز 23 مهرماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.