  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۵۴

اطلاعیه زمان ثبت نام از نامزدهای فدراسیون دوشنبه منتشر می شود

اطلاعیه زمان ثبت نام از نامزدهای فدراسیون دوشنبه منتشر می شود

فدراسیون فوتبال دوشنبه هفته جاری با انتشار اطلاعیه ای زمان جدید آغاز ثبت نام از نامزدهای فدراسیون فوتبال را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، درپی تعویق زمان نام نویسی از نامزدهای فدراسیون فوتبال دبیرکل فدراسیون فوتبال طی اطلاعیه ای که دوشنبه هفته جاری منتشر خواهد کرد ، زمان جدید ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون فوتبال را اعلام می کند.

فدراسیون فوتبال سوم شهریورماه گذشته به دلیل آشنا نبودن اعضای مجمع با نحوه تکمیل فرم ها و شرکت درانتخابات ، زمان ثبت را به تعویق انداخت.

قراراست درجلسه توجیهی اعضای مجمع که ساعت 10 صبح فردا درمحل آکادمی فوتبال برگزارخواهد شد ، جزئیات تکمیل فرم های انتخاباتی از سوی اعضای کمیته انتقالی تشریح شود. 

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال روز 23 مهرماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 544260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها