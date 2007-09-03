فقدان رهبری مشکل بزرگ فلسطین است

" ناصر ابوشریف " نماینده جنبش جهاد اسلامی اخیرا ضمن حضور در محل خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز و تبادل نظر با مسئولین این موسسه از نزدیک در جریان روند امور و کم و کیف تولیدات خبری این رسانه قرار گرفت.

وی همچنین درگفتگویی ضمن تشریح آخرین تحولات سرزمین های اشغالی به سوالات مطرح شده در یک نشست خبری پاسخ داد.

ابوشریف درباره موضوع اختلافات میان فلسطینی ها به ویژه میان حماس و فتح اظهار داشت : اختلافات داخلی در فلسطین، مشکل فلسطین و دیگر امت های عربی نیست. من معتقدم اگر رهبرانی شایسته و مردمی نباشند؛ دستاوردهای بزرگ به وقوع نخواهد پیوست.



وی خاطر نشان کرد: رهبری مسئله مهمی است که ما درفلسطین فاقد آن هستیم. در حال حاضر در فلسطین دو جریان وجود دارد که با یکدیگر رقابت دارند: یکی جریان مقاومت و مبارزه با صهیونیسم و آمریکا و دیگری جریانی است که به تقویت اهداف صهیونیسم و آمریکا در منطقه کمک می کند. به عنوان مثال در قضیه قطع برق نوارغزه دیدیم که دولت انتصابی ابومازن تلاش کرد کشورهای اروپایی را به قطع برق نوارغزه تشویق و حماس را مسئول قطع برق این منطقه معرفی کند.

ابوشریف درباره نقش جنبش جهاد اسلامی در ازبین بردن اختلافات میان جنبشهای فتح و حماس گفت : جهاد اسلامی همواره سعی کرده است گروه های درگیر را در یک پروژه واحد که همان توافق برسرآرمانهای ملی فلسطین است جمع کند و دیدگاه های گروه های فلسطینی را به یکدیگر نزدیک کند.

ابوشریف درباره کنترل نوارغزه از سوی حماس، این مسئله را که چنین کنترلی از پیش برنامه ریزی شده بود تکذیب و اعلام کرد: امور داخلی در فلسطین طوری پیش رفت که سبب وقوع این اتفاق شد.

وی با بیان اینکه حماس در نوارغزه محاصره شده است و این منطقه کوچک و دارای جمعیت بسیار است که تمام نیازهای آن از جمله آب، برق و... باید از طریق اسرائیل به این منطقه ارسال شود، اظهار داشت : کنترل نوارغزه مسئله ساده ای نیست و به عقیده من به هر شکل ممکن حماس باید از این ورطه نجات پیدا کند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین درتهران درباره روند سازش و درخواست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر برگزاری کنفرانس بین المللی در این زمینه به مهر گفت: اسرائیل دارای خطوط قرمز بسیاری همچون قدس، مجتمع های بزرگ شهرک نشین، عقب نشینی به مرزهای 1967 و سیطره بر آبها و مرزهای اراضی اشغالی است که تحت هیچ شرایطی از آنها صرف نظرنخواهد کرد، بنابراین روند صلحی وجود نخواهد داشت و برگزاری کنفرانس های صلح و دیدارهای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با سران اسرائیلی تنها با هدف وقت کشی، از بین بردن قضیه فلسطین، افزایش قوای عناصر به اصطلاح میانه رو در منطقه و به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی کشورهای عربی است.

به گفته وی، کنفرانس بین المللی صلح تنها جنبه نمادین دارد و برای امتیاز دهی به اسرائیل برگزار خواهد شد.

ناصر ابوشریف نماینده جدید جهاد اسلامی فلسطین در ایران

ابوشریف، گفتگو و بازسازی اوضاع داخلی فلسطین بر اساس آرمان های ملی و برنامه های سیاسی یکسان را تنها راه خروج از بحران کنونی فلسطین دانست.

وی درباره این طرح برخی دیدگاه ها که بر این باورند حماس و جهاد اسلامی با یکدیگر تبانی کرده اند تا حماس وارد عرصه سیاسی و جهاد اسلامی به مقاومت بپردازد، گفت: من صد درصد این مسئله را رد می کنم.



ابوشریف تصریح کرد: حماس مشروعیت خود را از طریق مقاومت به دست آورده است و مشتاق است که روند مقاومت را ادامه دهد همان طور که ما نیز تلاش می کنیم به این مقاومت ادامه دهیم، اما در عین حال معتقدیم که حماس باید به اهداف و آرمان های اولیه خود( آرمان هایی که به خاطر آنها شکل گرفته است) بازگردد و این برای همه ما بهتر است.