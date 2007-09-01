گروههای حقوق بشر اروپایی خواستار تحریم تجاری اسرائیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترپرس سرویس، این سازمانها در کنفرانسی که از سوی سازمان ملل در بروکسل ترتیب داده شده بود از اتحادیه اروپا خواستند تا به سبب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در سرزمین های اشغالی رابطه تجاری خود با رژیم اسرائیل را قطع کند.

"لوئیسا مورگانتینی" از معاونان رئیس پارلمان اتحادیه اروپا گفت که این پارلمان خواستار تعلیق توافقات تجاری اروپا با اسرائیل شده است، لیکن تاکنون این درخواست از سوی دولتهای اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا رد شده است.

مورگانتینی که در کنفرانس مناقشه اسرائیلی- فلسطینی که از سوی سازمان ملل متحد در بروکسل برگزار شده بود صحبت می کرد گفت که اتحادیه اروپا در روابط خود با خاورمیانه به ویژه در سال گذشته اشتباهات زیادی را مرتکب شده است.

وی گفت: قطع کمک های اتحادیه به دولت فلسطینی در زمانی که این دولت توسط حماس بر اساس پیروزی عادلانه و دموکراتیک در سال 2006 تشکیل شد، اشتباه بود.

این فعال حقوق بشر همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای حمایت از جناح فتح به جای حماس را محکوم کرد و یادآور شد که نباید اقدامات اروپائیها سبب تفرقه و جدایی بین فلسطینی ها شود، بلکه این اقدامات بیشتر باید در مسیر اتحاد فلسطیی ها صورت گیرد.

"ایون مورای" از سازمان مبارزه با فقر "تروکر" تصریح کرد که اتحادیه اروپا به یکی از کمک کنندگان اشغالگری در فلسطین تبدیل شده است.

مورای در گفتگو با اینترپرس سرویس می گوید: بازگشایی گذرگاه رفح برای فلسطینی ها مهم است و این مسئله پایان خفگان غزه به شمار می رود. در حال حاضر اگر شما در غزه بیماری سرطان داشته باشید به خاطر اینکه اسرائیل اجازه خروج از این منطقه برای انجام رادیولوژی به مصر را نمی دهند شما خواهید مرد.

مورای از اتحادیه اروپا خواست تا زیربنای شهری این منطقه را بازسازی کند.

ریچارد کوپر از گروه یهودیان اروپایی برای صلح که مقر آن در لندن است رژیم اسرائیل را متهم می کند که کنوانسیون چهارم ژنورا نقض کرده و اتحادیه اروپا را به دلیل یکی دانستن انتقاد از اسرائیل با آنتی سیمیتیزم (یهود ستیزی) به باد انتقاد گرفت.

فعالان حقوق بشر همچنین اقدامات آمریکا در سازمان ملل در خصوص وتو قطعنامه های علیه اسرائیل را به باد انتقاد گرفتند.