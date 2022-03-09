ترافیک در محورهای استان تهران عادی و سبک است

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران اظهار داشت: هم اکنون شاهد تردد روان و عادی در همه جاده‌های استان تهران هستیم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان در همه محورهای مواصلاتی استان تهران صاف و آفتابی است و هیچ پدیده جوی فعالی نداریم گفت: محورهای تهران - هراز و تهران - فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال، تهران - امام رضا محدوده ایوانکی و شریف آباد، مسیر امام رضا محدوده کوشش رادیاتور، آزادراه تهران - قم محدوده واوان، آزادراه تهران - ساوه محدوده عوارضی دوم، آزادراه تهران - کرج در محدوده ورد آورد دارای ترافیک روان و سبک است.

مصدقی عنوان داشت: با توجه به گزارشات هواشناسی از امشب سامانه بارشی در استان فعال خواهند شد و طی پنجشنبه و جمعه فعالیت این سامانه بیشتر می‌شود.

وی عنوان داشت: از همه مردم می‌خواهیم با توجه به سامانه بارشی و همچنین قرار گرفتن در آخر هفته در صورت عدم ضرورت در جاده‌ها حاضر نشوند و در صورت حضور حتماً تجهیزات زمستانی و گرمایشی به همراه داشته باشند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران از حضور ماشین آلات نمک پاش و نیروهای امدادی و راهداری در راهدارخانه‌ها نیز خبر داد و عنوان داشت: این عوامل با فعالیت سامانه بارشی در جاده‌ها حاضر خواهند بود.