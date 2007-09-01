25 هزار واحد صنفی آلاینده و مزاحم در مشهد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شریعتی در حاشیه پاکسازی بزرگراه آسیایی خاتم مشهد از سد معبر افزود: از این تعداد 15 هزار واحد صنفی آلاینده و بقیه مشاغل مزاحم هستند.

وی اظهار داشت: صافکاری ها، نقاشی خودرو، تعمیرگاه خودروهای سبک و سنگین ، آلومینیوم کاران، درو پنجره سازان و تعویض روغنی ها جز مشاغل مزاحم و آبکاری ها و سماور سازان در ردیف صنوف آلاینده قرار دارند .

شریعتی با اشاره به این که تغییر شیوه ارائه خدمات به شهروندان از سوی واحدهای آلاینده ضروری است، خاطرنشان کرد: برخی واحدها از جمله باطری سازی ها با تغییر شیوه خدمات خود از مشاغل آلاینده خارج شده و در ردیف مشاغل مزاحم قرار می گیرند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد یادآور شد: با بررسی های انجام شده هر ماه 2/8 درصد بر شمار واحدهای صنفی آلاینده و مزاحم افزوده می شود.

شریعتی همچنین از آماده سازی زیر ساخت های لازم برای انتقال مشاغل آلاینده و مزاحم به خارج از شهر مشهد خبر داد.

وی عنوان کرد: جمع آوری و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده برای کلانشهر مشهد امری اجتناب ناپذیر است که نیاز به مشارکت بخش خصوصی شهرداری مشهد و استانداری و فرمانداری و سایر سازمان های مرتبط دارد.