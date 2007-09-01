به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس ستاد برگزاری این مسابقات در حاشیه آغاز به کار این دوره از رقابت ها اظهار داشت: این پیکارها با شرکت 185 نفر در قالب 15 تیم از 15 استان کشور به مدت سه روز در خرم آباد برگزار می شود.

محمود مباشری خاطرنشان کرد: پس از پایان این مسابقات که به صورت دوره‌ ای برگزار می‌شود، چهار تیم به لیگ برتر سازمان زندان ها صعود خواهند کرد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را اعتلای فرهنگ ورزش در میان کارکنان سازمان زندان ها عنوان کرد و افزود: استان های همدان، فارس، ایلام، قزوین، اصفهان، سمنان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان در این دوره از مسابقات حضور دارند.