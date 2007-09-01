به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها عصر امروز در مراسم آغاز به کار این همایش گفت: این‌آموزش ها برای نخستین بار ویژه سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود.

منصور روشنایی هدف اصلی آموزش شوراها را پرهیز از دسته‌ بندی و جناح ‌بازی عنوان کرد و اظهار داشت: جناح بازی و سیاسی کاری در شوراها مانع از ارائه خدمات بهتر به مردم می‌شود.

وی از دیگر اهداف این همایش را کسب مهارت، تجربه و دانش بهتر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاها و قانون مدار کردن امور شوراها عنوان کرد.

روشنایی با بیان این که این آموزش ها برای دوره ‌های اول و دوم شوراها برگزار نشده بود، افزود: آسیب‌ شناسی دوره اول و دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شده و باید تلاش کرد تا این آسیب ‌ها به شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره سوم وارد نشود.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها خاطر نشان کرد: در این دوره آموزشی که با حضور 200 نفر از اعضای شوراهای اسلامی لرستان و مرکزی در حال برگزاری است، روسای شورا و کمیسیون برنامه و بودجه همه شوراهای این استان ها حضور دارند.