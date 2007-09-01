62 طرح در استان گیلان در هفته تعاون به بهره برداری می رسد

ولی الله نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این تعداد پروژه در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات به بهره برداری می رسند.

وی اظهارداشت: میزان کل سرمایه گذاری این تعداد طرح افزون بر 16 میلیارد تومان است که حدود 10 میلیارد تومان آن از سوی بخش تعاون و سیستم بانکی به صندوق تعاون پرداخت شده و بقیه سهم آورده افراد است.

نمایشی ادامه داد: از این تعاداد طرح 376 فرصت شغلی در این استان ایجاد شده که به ازای هر فرصت شغلی از طریق بخش تعاون 15 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

13شهریورماه سال جاری روز تعاون نام گذاری شده است.