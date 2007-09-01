نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نزارمدنی وزیر مشاور در امور خارجی عربستان در سخنانی در این نشست به رهبران فلسطینی درباره خطرات اختلاف و دو دستگی هشدار داد و گفت که این امر بر مسئله فلسطین تاثیر منفی می گذارد. وی از رهبران فلسطینی خواست تا به اختلافات پایان داده و وحدت صفوف خود را تقویت کنند.

مدنی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت، استقلال، حاکمیت، امنیت و ثبات عراق و دوری از تشدید شکاف های طائفه ای و نژادی تاکید کرد.

وی بر پایبندی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ایستادن در کنار لبنان با توجه به بحران داخلی این کشور تاکید کرد و خواستار توافق و همبستگی همه رهبران لبنانی و مقدم شمردن منافع ملی بر سایر منافع شد.

برپایه این گزارش، این مسئول عربستانی در بخش دیگری از سخنان خود بر تمایل فراوان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای توسعه و گسترش روابط با ایران براساس احترام دوجانبه، منافع مشترک و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تاکید کرد.

لازم به ذکر است که نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس بعد از سخنان این مقام عربستانی پشت درهای بسته پیگیری شد.

عبدالرحمن بن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پیشتر در بیانیه ای گفته بود که وزیران امور خارجه در این نشست برجسته ترین مسائل سیاسی منطقه از جمله پرونده جزایر سه گانه ( ایرانی)، رویدادهای مسئله فلسطین و روند صلح در خارومیانه، روابط با ایران و بحران پرونده هسته ای این کشور و نیز تحولات عراق، لبنان، سودان و سومالی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.