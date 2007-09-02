ادغام 3 وزارتخانه مرتبط با آموزش به طور رسمی در دولت مطرح نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی عصر روز گذشته در نشست خبری مشترک با دکتر محمدمهدی زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر افزود: فعالیت های علمی و پژوهشی شکل خاص خود را دارند و از سوی دیگر نیز تحقیقات سطوح مختلفی از جمله پایه، کاربردی، تولیدی و ... دارد . در بخش کلان نیز با تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بحث هایی مانند ارتباط با صنعت، بنیاد نخبگان و تحقیقات کاربردی مطرح شده است.

وی بر هم زدن ساختارها را در بحث ادغام، عاقلانه ندانست و گفت: به جای برهم زدن این ساختارها باید کارآیی ساختارهای فعلی را تقویت کنیم. در واقع بدون اینکه بتوانیم ساختارهای قوی تری را جایگزین کنیم، باعث هدر رفتن نیروها و امکانات خواهیم شد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: پیش از این نیز تصمیمات مشابهی وجود داشته که جایی با جای دیگری ادغام شده است و همین مسئله باعث شده که حداقل 2 سال آن مجموعه ناکارآمد شود.

وی با اشاره به دستاوردها و نتایج نشست مشترک روسای دانشگاههای سراسر کشور گفت: دو وزارتخانه علوم و بهداشت از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و مسئولیت بخش آموزش عالی را نیز بر عهده دارند. در نشست مشترک سعی کردیم مسائلی که احتیاج به اتخاذ روش های مشترک و استانداردها داشته باشد را مطرح کنیم.

لنکرانی تأکید کرد: البته رشته های مختلف خصوصیات خاص خود را دارند اما عمده بحثی که پیگیری می شود، در خصوص تدوین نقشه جامع علمی کشور در دو وزارتخانه علوم و بهداشت است و تلاش می شود از نظرات همه دانشگاهها در این زمینه استفاده شود.

وی اظهار داشت: همچنین بسیار اهمیت دارد که سند توسعه علمی کشور مورد نظر افراد صاحبنظر در دانشگاه ها قرار گیرد و از نظرات نخبگان حوزه های مختلف جامعه در این بحث استفاده شود.

وزیر بهداشت با اشاره به آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: هماهنگی در امور مختلف فرهنگی در شروع سال تحصیلی و تقارن آن با ماه مبارک رمضان نیز از جمله مباحثی است که در مورد آن همفکری صورت می گیرد. این هفمکری موجب می شود مجموعه دانشگاههای کشور در یک فضای تعاملی مثبت نقش خود را در توسعه علمی کشور داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی ایجاد یک تحول علمی در ادامه جنبش نرم افزاری کشور گفت: جنبش نرم افزاری در کشور دارای سابقه ای 6 تا 7 ساله است و از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته بود. اما جای خرسندی است که در این مدت شاهد ایجاد جو عمومی برای توسعه علمی در دانشگاهها هستیم.

به گزارش مهر، لنکرانی افزود: سنجیدن کارکرد دانشگاهها و متمرکز شدن دانشگاهها بر روی عنوان جنبش نرم افزاری موجبات خیر و برکتی شده است. افزایش و روند صعودی تعداد طرح های پژوهشی و مقالات علمی، پژوهش هایی که منجر به محصول شده اند، در هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت و سایر مراکز علمی کشور نشان می دهد که دانشگاهها و مراکز علمی ظرفیت های بیشتری برای فعالیت دارند.

وی افزود: مطلبی که سال گذشته در دیداری که روسای دانشگاهها با مقام معظم رهبری عنوان شد بر این نکته استوار است که راهبرد ما در رسیدن به سند چشم انداز، مسائل علمی است.

وزیر بهداشت با اشاره به رتبه بندی دانشگاههای کشور به عنوان بخشی از موضوعات علمی در سند چشم انداز یاد آور شد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس کویت در زمینه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام به عنوان محل دبیرخانه این رتبه بندی انتخاب شد و پس از آن نیز این مسئله ابتدا در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی و پس از آن در دستور کار اجلاس سران کشورهای اسلامی قرار گرفت.

وی از قرار گرفتن محل دبیرخانه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام به عنوان محلی برای تعامل بیشتر و ایجاد شبکه های تحقیقاتی میان دانشگاههای جهان اسلام و هم افزایی در این زمینه نام برد.

لنکرانی با اشاره به انجام رتبه بندی دانشگاهها در وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تاکنون از سال 80 به این سو در سه دوره متوالی کل دانشگاههای علوم پزشکی و تک تک رشته مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. در آخرین رتبه بندی نیز 150 عنوان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تمامی این مسائل می تواند در قالب جنبش نرم افزاری قرار گیرد ضمن اینکه تمام جنبش نرم افزاری نیز به این مسئله منحصر نمی شود.